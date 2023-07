Frust und Hoffnung nach Konzert-Abbruch: Tokio Hotel bald wieder beim Deichbrand dabei?

Von: Fabian Raddatz, Marvin Köhnken

Viele Fans pilgerten voller Vorfreude zum Tokio Hotel-Auftritt beim Deichbrand. Doch sie wurden enttäuscht. Die Band musste abbrechen. Gibt es bald ein Wiedersehen in Cuxhaven?

Update vom Samstag, 22. Juli, 18 Uhr: Tokio Hotel kehren womöglich schon im kommenden Jahr zurück zum Deichbrand. Auf dem Instagram-Profil des Festivals heißt es: „Wir versprechen euch, dass sowohl wir als auch die Band unser Bestes geben werden, diesen Auftritt auf dem Deichbrand Festival nachzuholen und hoffentlich singen wir dann alle wieder gemeinsam durch den Monsun, denn dann wird alles gut!“ Wann genau die vier Musiker wieder in Cuxhaven mit dabei sein könnten, blieb offen.

Die Ankündigung, das nach wenigen Minuten wegen technischer Schwierigkeiten abgebrochene Konzert nachzuholen, wurde von den Musikfans nicht nur positiv aufgenommen. Manch einer ärgerte sich da über fehlende Informationen am Abend, als auf der Bühne lange Zeit Stille herrschte. Andere wiederum freuen sich bereits auf ein Wiedersehen mit der Band um Bill und Tom Kaulitz.

Zahlreiche Fans von Tokio Hotel hatten sich auf den Auftritt der Band beim Deichbrand gefreut. Nach nur ein paar Songs musste der Auftritt von Bill Kaulitz abgebrochen werden. © Lars Penning/dpa (Montage)

Konzert-Ausfall von Tokio Hotel führt zu einmaliger Gesangseinlage vor den Bühnen

Besonders eindringlich schildert ein User den Moment, als Tokio Hotel wieder auf die Bühne kamen und dort trotz ausgefallener Technik „Durch den Monsun“ performten. „Über beide Bühnen verteilt, haben Menschen gemeinsam dieses eine Lied gesungen, egal ob sie früher oder heute noch am liebsten sagen wollten „Tokio Hotel“ ist xyz. Kein anderer Act wird so viele Menschen singen lassen! Das fand ich sehr bemerkenswert und richtig schön. Musik verbindet dann halt doch!“ (kom)

Erstmeldung vom Samstag, 22. Juli, 7:40 Uhr: Cuxhaven – Auch dass Heidi Klum ihren Mann Tom begleitete, hatte offenbar kein Glück gebracht. Tokio Hotel hatte bei ihrem Auftritt am Freitagabend auf dem Deichbrand-Festival am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz (Landkreis Cuxhaven) mit technischen Problemen zu kämpfen und konnte nur einen Teil ihres Programms absolvieren.

„Es tut uns total leid. Wir haben so ein geiles Set für Euch vorbereitet“, sagte Sänger Bill Kaulitz. „Wir sind ja noch nichtmal bei der Hälfte. Aber leider müssen wir gleich runter von der Bühne.“ Dann spielte Tokio Hotel noch den Hit „Durch den Monsun“.

Deichbrand-Drama: Tokio Hotel müssen abbrechen – Fans verlassen Konzert

Während der Show, die rund eine Stunde dauern sollte, hatte der Sänger gesagt: „Das ist unser allerallererstes Festival in Deutschland jemals.“ Wegen der Technikprobleme verließen viele Fans gefrustet das Konzert.

Auf Instagram hat sich die Band nun mittlerweile zu Wort gemeldet. Darin wendet sich ein sichtlich mitgenommener Bill Kaulitz an seine Fans: „Wir sind am Boden zerstört“, so der Tokio Hotel-Sänger. Es sei ihnen einfach nicht möglich gewesen, zurück auf die Bühne zu kommen. „Das System war im Arsch. Also war das Einzige, was wir tun konnten, uns eine Gitarre zu schnappen und ‚Durch den Monsun‘ zu spielen.“

Heidi Klum – in schwarz-weißem Outfit und mit großer Sonnenbrille – war mit der Band die Treppen zur Bühne hinaufgegangen. In ihrer Instagram-Story teilte sie danach neben der Bühne aufgenommene Videos. Auch Fischbrötchen gönnte sich die Model-Ikone.

Die Tickets für das viertägige Deichbrand Festival sind in diesem Jahr laut Veranstalter ausverkauft.

Ob es am Samstag für Tokio Hotel besser klappt? Da ist die Band mit den Magdeburger Wurzeln auf dem Christopher Street Day in Berlin gebucht.