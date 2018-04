Das Leben ohne Facebook ist eine Befreiung: Aussteiger berichten

Daumen runter: Immer mehr Nutzern gefällt Facebook nicht mehr so richtig. Abmelden tun sich trotzdem die wenigsten.

Nach dem Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica kündigen viele Nutzer an, sich bei dem Netzwerk abzumelden. Hier erzählen Aussteiger, wie sich ihr Leben verändert hat.

Die Netzwerkerin

Claudia Jeske kann sich gar nicht mehr genau daran erinnern, wann ihr Leben sich verändert hat. Es muss 2014 gewesen sein, als sich die Soziologin bei Facebook abmeldete. Die Frankfurterin war hierzulande eine Pionierin. Schon lange bevor das Netzwerk 2008 mit einer deutschen Seite an den Start ging, war sie Mitglied. Sie lebte damals ein Jahr in Australien und hatte viele Freunde im Ausland. Mit denen hielt sie über Facebook Kontakt, während hierzulande noch alle über das damals angesagte Studi VZ kommunizierten.

Irgendwann aber war sie nur noch genervt von den ständig neuen Statusmeldungen ihrer Freunde und stellte sie sich die Sinnfrage, wie die 37-Jährige es nennt. Sie war damals viel unterwegs, und immer wenn sie im Zug saß, scrollte sie sich durch den Newsfeed. "Was interessieren mich die Urlaubsbilder von jemandem, den ich seit der Grundschule nicht mehr gesehen habe?", fragte sie sich auf einmal. Und: "Würde mir ein Buch nicht viel mehr bringen?"

Sie meldete sich ab und hat es bis heute nicht bereut. Freundinnen, denen sie früher Nachrichten schickte, ruft sie heute an, um zu erfahren, wie es ihnen geht. "Zu vielen habe ich einen persönlicheren Kontakt als früher", hat Jeske festgestellt. Im Zug liest sie nun Bücher, statt Dinge zu liken. Und zu Bekannten in Übersee hält sie Kontakt per Mail.

+ Claudia Jeske © Privat

Es gibt allerdings "Sachen, die ich verpasse", gesteht Jeske, die für einen Hamburger Technologiekonzern arbeitet. Manche Veranstaltungen werden nur über Facebook bekannt gegeben. Von denen erfährt sie erst, wenn Freunde hinterher fragen, warum sie nicht da gewesen sei.

Ganz ohne Social Media kommt allerdings auch Jeske nicht aus. Seit Kurzem kümmert sie sich wieder um ihren Instagram-Account. Das Foto-Netzwerk gehört ebenfalls zu Facebook, legt auf Datenschutz so wenig wert wie der Mutterkonzern und ist voll von Selbstdarstellern, die Fotos vom Essen und aus dem Urlaub posten, die Jeske ja eigentlich egal sind. Hier folgt sie aber nicht nur Freunden, sondern Leuten, die sie interessieren. Inspirieren lässt sich die Hobby-Malerin etwa von den Instagram-Beiträgen von Künstlern.

Wenn sie sich die Zukunft von Social Media ausmalt, sieht es für Facebook nicht rosig aus: "Es werden noch mehr aussteigen wie ich. Und die Jüngeren nutzen Facebook jetzt schon nicht mehr."

#deletefacebook ist ein bisschen wie wenn jemand ins Kloster geht weil er Angst vor Geschlechtskrankheiten hat. Man kann sich auf Facebook bewegen, ohne alles von sich preiszugeben. Klarnamenpflicht wurde von einem dt. Gericht gekippt.Sowieso hat sich kaum jemand dran gehalten... — this is this (@barbcore) 10. April 2018

Der Journalist

Als sich Tobias Stück entschlossen hatte, mit Facebook Schluss zu machen, war er noch lange nicht draußen. Eine Woche dauerte es, bis sich der Redaktionsleiter der "Werra-Rundschau" durch Online-Tutorials und Youtube-Videos gekämpft hatte. Er lernte unter anderem, dass ein Facebook-Konto erst nach 80 Tagen gelöscht ist. Wobei der Begriff "Löschen" unterschiedlich definiert werden kann. Stück ist sich ziemlich sicher, dass Facebook auch heute noch irgendwo Daten von ihm gespeichert hat.

+ Tobias Stück © Harald Sagawe

Er ist sich aber auch sicher, wenn er sagt: "Das war eine Befreiung für mich." Er war genervt von den ständigen Push-Mitteilungen, die ihn aus der Konzentration rissen, von Nachrichten von Freunden, die man am besten sofort beantwortet, "wenn man nicht als Stoffel gelten will", und von den ganzen "Belanglosigkeiten wie Urlaubsfotos und Essensbilder, das braucht kein Mensch". Zudem fragte er sich, warum Nachrichtenseiten nicht mehr ausgewogen in seinem Newsfeed auftauchten und ihm ständig AfD-Mitglieder als neue Freunde vorgeschlagen wurde, obwohl er den Rechtspopulisten sehr kritisch gegenübersteht.

Neben ihm löschte auch seine Frau ihr privates Konto. Das einzige, das er heute vermisst, ist die Anzeige der Geburtstage von Freunden. "Die musste ich wieder mühsam in mein Handy eingeben", sagt Stück, der sich auch von anderen Social-Media-Blasen fernhält: "Für Instagram ist mein Leben zu uninteressant."

Ganz ohne Facebook kommt er als Journalist trotzdem nicht aus. Für berufliche Dinge nutzt er den Redaktions-Account der "Werra-Rundschau". Für Medienschaffende ist das Netzwerk einfach unverzichtbar. Dass Facebook bald die Nutzer weglaufen, glaubt Stück nicht: "Dafür gibt es zu viele positive Funktionen. Viele Menschen nehmen darum billigend in Kauf, dass mit ihren Daten Schindluder betrieben wird."

An alle die jetzt um so lauter #DeleteFacebook schreien und auf @WhatsApp und @instagram verweisen - Auch diese Apps gehören zu @facebook und sammeln ebenfalls #Daten, darum sind diese auch #kostenlos. pic.twitter.com/ifLqKH8qxX — ⚡KubikPixel️⚡ (@kubikpixel) 11. April 2018

Die Veranstalter

Es war nicht einfach, Facebook-Aussteiger zu finden. Viele, die nach dem Skandal um den Datenmissbrauch der britischen Firma Cambridge Analytica angekündigt hatten, ihren Account löschen zu wollen, haben das wohl doch nicht gemacht. Fälle von Prominenten wie der Sängerin Cher, des Schauspielers Will Ferrell und des Apple-Mitgründers Steve Wozniak sind Ausnahmen. Insbesondere für Firmen und Veranstalter ist Facebook unverzichtbar. Trotzdem haben die Betreiber des Münchner Szene-Cafés Kosmos nach den jüngsten Entwicklungen entschieden, ihre Facebook-Seite dicht zu machen. "Es ist nur noch ein Quatsch-Medium", sagt Florian Schönhofer vom Café Kosmos.

+ Marcel Klier © Lohr

Ohne diesen Quatsch wird es aber gerade im Kulturbetrieb schwierig in Zeiten, in denen junge Bands gar keine eigenen Webseiten mehr haben, sondern nur noch ihren Facebook-Auftritt. "Sich bei Facebook abzumelden, wäre Selbstmord", sagt Lutz Engelhardt vom Kasseler Kulturzelt. Und auch Marcel Klier vom Kasseler Kulturzentrum Schlachthof hält Mark Zuckerbergs "Gesichtsbuch" für eine "superwichtige Informationsquelle. Viele Leute schauen nur noch auf Facebook." Das heißt jedoch nicht, dass dies so bleiben muss, denn eigentlich "ist Facebook schon veraltet", meint Klier. Die Kids, die bei Snapchat sind, zucken wahrscheinlich nur mit den Schultern, wenn die Alten wieder einmal ankündigen, sich bei Facebook abzumelden und es dann doch nicht tun.

Hier erklären wir, wie man sein Facebook-Konto löschen kann.