Mann auf offener Straße in Hamburg erschossen: 19-jähriger Täter flüchete auf Fahrrad

Von: Marcel Prigge

Ein Mann ist in Hamburg auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein.

Update vom 27. August 2023, 13:16 Uhr: Die Polizei sucht weiterhin nach dem flüchtigen Täter, der am Freitagabend einen Mann auf offener Straße in Hamburg erschossen hat. Jetzt sind neue Details zum Täter und zum Tathergang bekannt. Die Polizei bestätigte am Sonntag, 27. August, gegenübeer 24hamburg.de, dass es am Freitagabend in der Klaus-Groth-Straße in Borgfelde gegen 22:35 Uhr zu mehreren Schüssen kam.

26-Jähriger auf offener Straße erschossen: So sieht der Täter aus

Die Deutsche Presse Agentur (dpa) teilte in einem Bericht mit, dass das Opfer laut Staatsanwaltschaft 20 Jahre alt gewesen sein soll, die Polizei hingegen gab an, dass das Opfer 18 Jahre alt war. Nach aktuellem Stand stimmen beide Angaben nicht. Die Hamburger Polizei äußerte auf Nachfrage, dass das Opfer 26 Jahre alt und männlich war. Eine Zeugin, so der Polizei-Sprecher, kannte das Opfer und bestätigte dies. Zudem gaben Zeugen an, dass der Täter auf einem Fahrrad geflüchtet sei. Auch soll der Täter 19 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er soll längere, dunkle Haare haben und eine helle Jeans und ein dunkles Oberteil getragen haben. Zur Herkunft oder Statur konnte die Polizei Hamburg keine Aussage machen.

Nachdem er einen Mann auf offener Straße erschoss: 19-jähriger Täter flüchete auf einem Fahrrad

Wie auf Foto vom Tatort zu erkennen ist, nutzten die Ermittler einen 3D-Scanner. Eine Baseballmütze sowie ein Smartphone sind auf dem Boden eines der Bilder zu sehen. Außerdem kamen Berichten zufolge auch Diensthunde zum Einsatz. Laut Polizei gebe es bislang keine Informationen zu etwaigen Hintergründen der Tat. Am gestrigen Sonnabend erklärte die Polizei allerdings gegenüber dem Hamburger Abendblatt, dass das Opfer wohl zunächst mit dem Täter in einen Streit geraten sei. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, so ein Polizei-Sprecher gegenüber 24hamburg.de.

In helles Licht getaucht, stehen zwei Kriminaltechniker an einem 3D-Scanner am Tatort. Hier war ein Mann auf offener Straße von mehreren Schüssen getroffen worden und starb kurz darauf. © dpa/Jonas Walzberg

Da es in der Nacht zu Samstag zu weiteren Gewalttaten gekommen war, warnte die Gewerkschaft der Polizei (Gdp) vor ausufernder Gewalt. „Das muss erneut eine Mahnung sein“, sagte der Hamburger Landesvize Lars Osburg gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“. Es wurde auch vermutet, dass diese Taten ihren Ursprung auch in der Bandenkriminalität haben könnten. „Wenn Banden ihre Streitigkeiten auf offener Straße austragen und Schusswaffen und Messer einsetzen, dann müssten die Alarmglocken eigentlich sehr laut schrillen“, sagte Osburg der Zeitung.

Bandenkriminalität als Ursache für Schüsse? Polizei Hamburg bezieht Stellung

Solche Gewalttaten könnten ein Klima der Angst weit über das Milieu hinaus verbreiten. „Wir müssen den Rechtsstaat wieder stärken und Straftätern gegenüber Autorität zurückgewinnen. Ein Wegschauen kann und darf sich niemand erlauben“, sagte Osburg der „Hamburger Morgenpost“. Die Annahme, dass die Schüsse am Freitagabend mit Bandenkriminalität in Zusammenhang stehen, konnte die Polizei Hamburg auf Anfrage nicht bestätigen. Auch nicht, dass es zu mehreren Gewalttaten gekommen sei. In den frühen Morgenstunden gab es zwar eine Auseinandersetzung am Jungfernstieg. Diese stehe allerdings nicht mit Bandenkriminalität in Zusammenhang, heißt es.

Erstmeldung vom 26. August 2023, 08.15 Uhr: Hamburg – Die Tat ereignete sich am späten Freitagabend (25. August) gegen 22.30 Uhr im Hamburger Stadtteil Borgfelde, unmittelbar in der Umgebung der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor. Das 18-jährige Opfer stand laut Informationen der Bildzeitung zu diesem Zeitpunkt mit mehreren anderen auf dem Gehweg, als unvermittelt ein Radfahrer auf ihn zuhält, eine Pistole zieht und mehrere Schüsse auf ihn abfeuert. Er wurde in Brust und Bein getroffen und starb später in einem Krankenhaus.

Suchhunde im Einsatz – Täter auf der Flucht: Mann in Hamburg Borgfelde auf offener Straße erschossen

Am Freitag, 25. August 2023, ist in Hamburg Borgfelde ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang dem Täter die Flucht. © Blaulicht-News.de

Zeugen hatten am späten Freitagabend die Polizei alarmiert, weil sie Schussgeräusche gehört hatten und ein Mann auf dem Boden lag. Ein Rettungswagen, der aufgrund der Nähe zur Wache sehr schnell vor Ort war, versorgte das lebensgefährlich verletzte Opfer. Unter Wiederbelebungsmaßnahmen wurde der junge Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Allerdings starb er wenig später in der Klinik.

Suchhund verfolgt Spur über mehrere Kilometer durch Hamburg: Täter weiter auf der Flucht

Zeitgleich leitete die Polizei eine Fahndung ein, ein Polizeihund auf der Suche nach dem Tatverdächtigen. Der Suchhund nahm eine Fährte auf, verfolgte diese über mehrere Kilometer, verlor diese endgültig aber an einer Kreuzung. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sei der Täter weiterhin auf der Flucht, eine Fahndung eingeleitet worden.

Experten der Polizei sicherten auf der Klaus-Groth-Straße über mehrere Stunden Spuren. Dabei wurde auch ein 3D-Scanner eingesetzt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Immer wieder kommt es zu Schießereien in der Hansestadt. Im März sind nach einer Schießerei in Langenhorn zwei Tote entdeckt worden. Die Polizei gab kurz darauf bekannt, dass sich das Opfer und der Täter kannten.