Zwei Tote in Österreich: Wenige Stunden nach Prüfung - Fahranfänger (17) verursacht Frontalcrash

Von: Martina Lippl

Teilen

Fahranfänger (17) verursacht schrecklichen Unfall am Tag der Führerscheinprüfung. Zwei Menschen sterben noch an der Unfallstelle. © Team Fotokerschi / Schartner/APA/dpa

Seinen Führerschein hatte ein 17-Jähriger in Österreich gerade bestanden. Dann verursacht der Fahranfänger einen schrecklichen Unfall. Zwei Menschen sterben.

Linz – Der furchtbare Unfall ereignete sich Montagnacht auf einer Landstraße bei Linz (Österreich). Ein 17-Jähriger ist mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und frontal mit einem Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn kollidiert. Zwei Menschen starben noch an der Unfallstelle. Das teilt die Polizei am Dienstagmorgen mit. Besonders tragisch: Wenige Stunden zuvor hatte der 17-Jährige erst seine Führerscheinprüfung bestanden.

Österreich: Fahranfänger (17) schleudert frontal in Gegenverkehr – zwei Menschen tot

Bei dem Frontalzusammenstoß ist der Fahrer (36) des entgegenkommenden Autos getötet worden. Im Wagen des Fahranfängers verlor eine 16-jährige Beifahrerin ihr Leben. „Die beiden Autos waren schwer demoliert. Einer der Fahrer hatte keinen Puls mehr, als wir eintrafen. Im anderen Auto befanden sich drei eingeklemmte Personen“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr zum ORF. Der 17-jährige Fahranfänger sei noch ansprechbar gewesen und habe mit den Einsatzkräften gesprochen.

Wenige Stunden nach der Fahrprüfung: 17-Jähriger verursacht furchtbaren Unfall mit zwei Toten. © Team Fotokerschi / Schartner/APA/dpa

Tödlicher Unfall kurz nach Führerscheinprüfung: Fahranfänger (17) und Mitfahrerin (16) schwer verletzt

Der Unfallfahrer sowie eine weitere 16-Jährige, die auf dem Rücksitz saß, sind schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert worden. Der tödliche Unfall ereignete sich am Montag gegen 22.10 Uhr auf der Weitrager Landstraße von Altenberg in Richtung Gallneukirchen. Alle Personen stammen laut Polizei aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich.

Anfang des Jahres endete ein Junggesellenabschied in einem Alptraum. Ein deutscher Reisebus verunglückte bei Schladming in Österreich. Der Bräutigam (31) aus Bayern stirbt bei dem schweren Unfall.(ml)