Vollsperrung nach schwerem Unfall in Detmold

Bei dem Unfall in Detmold wurden zwei Personen verletzt.

In Detmold sind zwei Autos zusammengestoßen. Eine Straße musste nach dem Unglück voll gesperrt werden. Es gab Verletzte.

Detmold – Wie jetzt bekannt wurde, war am Dienstagabend (19. Februar) gegen 17.25 Uhr, eine Frau mit ihrem Wagen auf der Lageschen Straße in Detmold unterwegs. Kurz vor der Avia-Tankstelle wollte die Audi-Fahrerin wenden. Sie fuhr an den Straßenrand. Auf einmal näherte sich ein schwarzer Mercedes. Die Fahrzeuge stießen mit voller Wucht zusammen, wie *owl24.de berichtet.

Feuerwehr Detmold nach Zusammenstoß alarmiert

Beide Fahrerinnen wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Sanitäter versorgten sie vor Ort. Anschließend wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch die Feuerwehr Detmold rückte zum Unglücksort aus.

+ Detmold: Ein Rettungswagen war im Einsatz. © Feuerwehr Detmold

Vor Eintreffen der Einsatzkräfte hieß es, dass eine der Frauen im Wagen eingeklemmt sein soll. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Die Retter aus Detmold klemmten die Batterien der Fahrzeuge ab und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe.

Lesen Sie auch: Nach einem Familiendrama in Bad Salzuflen spricht jetzt das Opfer. Eine schwangere Mutter wurde von ihrer eigenen Tochter mit einem Messer angegriffen. Die Frau packt jetzt bei der Polizei aus, wie *owl24.de berichtet.

+ Die Lagesche Straße in Detmold musste nach dem Zusammenstoß gesperrt werden. © Feuerwehr Detmold

Detmold: Straße voll gesperrt

Während des Rettungseinsatzes musste die Lagesche Straße in Detmold komplett gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr um. Der Audi sowie der Mercedes waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Gegen 19 Uhr war der Einsatz für die Rettungskräfte beendet. Die Beamten schätzten den entstanden Schaden auf rund 6.000 Euro.

+ Detmold: Ein Abschleppwagen transportierte die Unfallfahrzeuge ab. © Feuerwehr Detmold

Nach den Missbrauchsfällen auf einem Campingplatz bei Detmold soll ein Jugendamts-Leiter eine Akte nachträglich geändert haben. Jetzt hat sich der Landrat zu den Vorwürfen geäußert, wie *owl24.de berichtet.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.