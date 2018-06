Dieser Mann hat sein Gedächtnis verloren - Polizei steht vor einem Rätsel

Wer kennt ihn?

+ © Syd- og Sønderjyllands Politi/dpa Deutsch sprechender Mann ohne Gedächtnis in Dänemark gibt Rätsel auf - Polizei bittet um Hilfe. © Syd- og Sønderjyllands Politi/dpa

Er kann sich weder an seinen Namen noch an seine Herkunft erinnern - doch er spricht Deutsch mit eine Akzent. Die Polizei in Dänemark steht vor einem Rätsel. Wer ist dieser Mann?