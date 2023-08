11 Reaktionen aus dem Ausland auf die Deutsche Bahn – „holt euch Rat bei der Schweiz, ernsthaft“

Von: Jana Stäbener

Deutsche Züge werden in Basel gestoppt, weil sie so unpünktlich sind. Menschen aus anderen Ländern finden das „urkomisch“.

Weil die Verspätungen von deutschen Zügen so schlimm geworden seien, wollen die Schweizer Bahnen (SBB) in Basel nun noch öfter Ersatzzüge einsetzen, als schon vor einem Jahr wegen der wachsenden DB-Verspätungen beschlossen worden war. Für viele Kunden heißt das, sie müssen zusätzlich in Basel umsteigen. Die Deutsche Bahn drückte am Montag ihr „Bedauern für die betriebliche Situation im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen der Schweiz und Deutschland“ aus.



Schon seit vergangenem Jahr gibt es mehr Umstiege in Basel (die Fahrt von Mannheim dorthin zählt übrigens zu den schönsten Bahnstrecken). Grund dafür waren die häufigen Verspätungen der DB-Züge. Um in der Schweiz pünktliche Verbindungen anzubieten, haben die SBB deshalb ICEs, die mit 15 Minuten oder mehr Verspätung eintrafen, gestoppt und ersetzt.

Ausländische Medien und Personen reagieren auf Verspätungen der Deutschen Bahn

Die Nachricht von in der Schweiz gestoppten Zügen belustigt das Ausland. „Deutschlands verspätete Züge lösen eine kulturelle Krise aus“, titelt das Wall Street Journal am 9. August 2023. „Deutschland, das Land der sorgfältigen Planung und Pünktlichkeit, scheint es nicht zu schaffen, dass seine Züge pünktlich fahren“, schreibt die Zeitung. Auch auf Twitter und Reddit lassen sich User:innen über die Deutsche Bahn aus, die immer wieder Scherze auf Social Media postet. Hier weitere zehn Beispiele:

1. „Ein perfekter Rekord: Alle drei Züge waren verspätet“

3. „Erinnert ihr euch noch daran, als Deutschland für Effizienz und deutsche Ingenieurskunst bekannt war?“ – @worldexplorer5 auf Reddit

4. „Es ist urkomisch, wie die Europäer behaupten, die Idee von Nachtzügen und weniger Flügen zu lieben, und den Amerikanern vorhalten, überall hinzufahren/zu fliegen, wenn der Zustand der Züge in Europa so ist, lol“ – @angelscrying123 auf Reddit

5. „Holt euch Rat bei der Schweiz, ernsthaft“ – @EarthyFeet auf Reddit

6. „Ich habe kürzlich den Vlog eines Schachspielers gesehen, der in Dortmund an einem Wettbewerb teilnahm. Seine Bahn hatte ständig Verspätung, das war peinlich anzusehen“

7. Der TikToker Liam Carpenter kommt aus England. Er macht sich in seinen Videos regelmäßig über die Pünktlichkeit der DB lustig. So wie hier:

8. „Die Deutsche Bahn ist ein verdammter Witz. Als ich vor zwei Jahren aus beruflichen Gründen nach Deutschland zog, dachte ich, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Züge) für den Weg zur Arbeit sei eine praktikable (und umweltfreundliche) Alternative zum Auto. Junge, habe ich mich geirrt...“ – @GroomDaLion auf Reddit.

9. „Deutsche Züge haben bekanntermaßen immer Verspätung. Die EINZIGE Organisation in diesem Land, die an Pünktlichkeit scheitert, ist die Deutsche Bahn!“

10. „Deutsche Züge 2023. Immer verspätet, immer überfüllt, kein guter Internetzugang, keine funktionierenden Toiletten, Geschwindigkeit mittel, Flugzeug viel schneller, kein Catering-Service in Betrieb“, kritisiert Gunther Fehlinger, Vorsitzender des österreichischen Komitees für Nato-Erweiterungen.

