Cum-Ex-Skandal: Razzia bei der Deutschen Börse in Eschborn

Eschborn - In der Zentrale der Deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt hat am Dienstag eine Razzia stattgefunden. Das berichtet sueddeutsche.de. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt demnach im Cum-Ex-Skandal gegen Kunden und Mitarbeiter.

Cum-Ex-Skandal: Deutsche Börse bei Frankfurt durchsucht

Der Cum-Ex-Skandal ist der größte deutsche Steuerskandal und soll die Steuerzahler mehr als zehn Milliarden Euro gekostet haben.

Hartmut Bäumer, der neue Vorsitzende von Transparency International Deutschland, hatte Ende Juli angeprangert, dass Skandale wie Cum Ex nur möglich gewesen seien, weil Lobbyisten zu viel Einfluss auf die Gesetzgebung* hatten. Die Whistleblower-Expertin Katharina Weghmann spricht sich für einen besseren Schutz für Whistleblower in Unternehmen aus.

