Tote in der Schweiz: Dieses Video zeigt, wie der Berg runter kommt

Graubünden - Nach einem Bergrutsch im Südosten der Schweiz werden acht Menschen vermisst, darunter auch Deutsche.

Das Unglück habe sich am Mittwochmorgen in der Region Val Bondasca im Kanton Graubünden ereignet, teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Acht Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich während des Unglücks vor Ort aufhielten, seien noch nicht gefunden worden. Wie die Polizei bekannt gab, konnten die acht Vermissten bislang "nicht erreicht" werden. Zunächst hatte die Polizei erklärt, bei dem Erdrutsch sei niemand zu Schaden gekommen.

Das Unglück ereignete sich demnach am Mittwoch in der Region Val Bondasca im Kanton Graubünden.

Vom Berg Piz Cengalo waren am Mittwoch gegen 09.30 Uhr Gesteinsmassen in ein Tal hinter dem Dorf Bondo gestürzt. Dadurch wurden Erdmassen bis zu der Ortschaft geschoben. Das Dorf in der Nähe der italienischen Grenze wurde evakuiert, etwa hundert Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Dabei kamen laut Polizei auch Hubschrauber zum Einsatz. Die durch das Tal führende Hauptstraße wurde gesperrt.

Es rutschten nach Schätzungen bis zu vier Millionen Kubikmeter Geschiebe mit Schlamm mit größeren Gesteinsbrocken nach. Das ist mehr, als die Außenalster in Hamburg an Volumen fasst.

Experten hatten den Bergsturz erwartet, seien aber von den mitgeschwemmten Wassermassen überrascht worden, berichtete die Lokalzeitung „Engadiner Post“. Bondo liegt an der Grenze zu Italien, rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz.

Bereits 2012 hatte sich am Piz Cengalo ein Bergrutsch ereignet. Dabei stürzten knapp vier Millionen Kubikmeter Gestein in ein unbewohntes Tal. Zuletzt gab es im November 2014 einen tödlichen Erdrutsch in der Schweiz. Dabei wurden in Davesco-Soragno im Kanton Tessin zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt.

