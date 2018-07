Deutscher (42) stürzt beim Klettern am Wilden Kaiser ab - Schwerste Verletzungen

Ein Deutscher hat in Tirol einen schweren Kletterunfall erlitten. Er stürzte 80 Meter in die Tiefe, weil er einen Moment nicht aufgepasst hatte.

Ein 42-jähriger Deutscher ist am Donnerstag gegen 16.20 Uhr beim Klettern im Wilden-Kaiser-Gebirge abgestürzt und hat sich dabei schwerst verletzt. Wie die Landespolizei Tirol mitteilt, durchstieg der Mann gemeinsam mit einem 43-Jährigen, der ebenfalls aus Deutschland stammt, die Südostverschneiung am rund 2100 Meter hohen Gipfel „Fleischbank“. Nachdem ihnen dies gelungen war, wollten sie sich am Herrweg, einer schluchtartigen Rinne, in Richtung Ellmauer Tor abseilen.

Dabei hat der 42-Jährige wohl das nahende Ende des Seils übersehen. Er seilte über die Enden des Seils hinaus ab und stürzte anschließend rund 80 Meter tief über sehr steiles, teils senkrechtes Gelände ab.

Der 42-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen per Notarzt-Hubschrauber geborgen und ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

mm/tz

