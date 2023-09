Schädlicher Schmetterling breitet sich in Deutschland rasant aus - „Akute gesundheitliche Gefährdung“

Ein Falter wird in Deutschland bekämpft. Er richtet nicht nur Schaden in der Natur an, sondern ist auch für den Menschen gefährlich.

Frankfurt – Er ist in Deutschlands Parks und Wäldern kein gerngesehener Schmetterling: der Eichenprozessionsspinner. Die eher seltene Art wird besprüht, weggesaugt und auch mal mit hochkonzentrierten Duftstoffen bekämpft. Hierzulande hat er sich mittlerweile stark ausgebreitet.

Schmetterling: Eichenprozessionsspinner Lateinischer Name: Thaumetopoea processionea Besonderes Merkmal: Brennhaare Massenvermehrung laut LWF: seit 1995

Klimawandel als Einfluss auf Verbreitung des schädlichen Schmetterlings

„Sicherlich haben die sich rasch ändernden klimatischen Bedingungen auch Einfluss auf die Entwicklung des Eichenprozessionsspinners“, sagte Henrik Hartmann gegenüber der dpa in Bezug auf den Klimawandel. Er ist Leiter des Waldschutzinstituts beim Julius Kühn-Institut (JKI). Ausschlaggebend für die Entwicklung seien die Witterungsbedingungen im Spätsommer beim Falterflug und der Eiablage sowie im Frühjahr während des Larvenschlupfs. Stiegen die Temperaturen im Frühjahr zeitig an, fielen Schlupf und Laubaustrieb für die hungrigen Insekten günstig zusammen.

Früher sei der Schmetterling vorrangig in aufgelichteten Wäldern oder Randlagen vorgekommen. Heute sei er jedoch auch in der Fläche vertreten, wie Julian Bethke, Nabu-Referent für Landwirtschaft, Wald und Biodiversität erklärte. Das sei zunächst dem jeweiligen Jahresklima zuzuschreiben. „Seit 2018 gab es mehrere extrem trockene und heiße Jahre.“

Eichenprozessionsspinner: Schmetterling stellt Gesundheitsgefahr dar

Die Brennhaare des Falters sind giftig.

Die Raupen bilden sie ab dem dritten Larvenstadium aus. Die Haare brechen leicht und werden „bei günstiger Witterung durch Luftströmungen über weite Strecken getragen“, informiert die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF).

Auswirkungen: Durch Kontakt mit den Brennhaaren kann es zu allergischen Reaktionen, Ausschlägen, Augenreizungen und Atembeschwerden kommen. Das LWF bezeichnet den Schmetterling als „akute gesundheitliche Gefährdung für Menschen“.

Schmetterling eine Gefahr für den Wald: „Absterben von Bäumen“

Weil der Schmetterling Eichenblätter frisst, ist es auch möglich, dass Waldschäden durch ihn verursacht werden, wenn er in Massen auftritt. „Mit der Häufung von Fraßjahren kommt es zu einer zunehmenden Beeinträchtigung der Lebenskraft der Eichen, die zum Absterben von Bäumen führen kann“, erklärt Sylke Mattersberger vom Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt. „Das kann ganze Waldbestände schwächen.“ Geschwächte Eichen seien wiederum weniger widerstandsfähig gegenüber Trockenheit, Mehltau oder weiteren Schädlingen wie dem Schwammspinner und dem Eichenprachtkäfer.

In nordrhein-westfälischen Wäldern seien die Schädlinge bisher - im Gegensatz etwa zu Parks - kein großes Problem, sagt Ole Theisinger, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW. In anderen Bundesländern sieht es aber schon ganz anders aus. Etwa in Bayern.

Seit 1995 ist eine starke Zunahme dieses früher seltenen Schmetterlings in Unter- und Mittelfranken sowie im westlichen Oberfranken zu verzeichnen. Schwerpunkte des Eichen-Schädlings liegen im Bereich der Fränkischen Platte zwischen Schweinfurt, Würzburg und Ansbach mit teilweise starkem Befall von Eichen in öffentlichen Grünanlagen und in Gärten.

„Die Art ist durchaus anpassungsfähig“, sagte Biologin Gabriela Lobinger von der LWF gegenüber der dpa. Die Beobachtung zeige, dass die Populationen zyklisch schwankten. Eine Massenvermehrung halte in einer Region meist etwa drei bis vier Jahre an, dann gehe der Befall zurück. „Nach etwa zehn Jahren kommt es wieder zu Massenvermehrungen“, erklärte Lobinger.

Kampf gegen die Schmetterlinge - „Es wird wahnsinnig viel ausprobiert“

„Es wird wahnsinnig viel ausprobiert“, so die Expertin. Manch unkonventioneller Ansatz, etwa das Besprühen der Eichen mit heißem Wasser oder Schaum, habe seinen Zweck allerdings nicht erfüllt. Viele Verfahren seien zudem aufwendig und teuer, sagte Waldschutz-Institutsleiter Hartmann laut dpa. Die Bekämpfung der Schädlinge sieht zumeist folgende Maßnahmen vor:

Absaugen

Aufsprühen von Bioziden

Nutzung von natürlichen Fressfeinden

In NRW wird die Verwirrung der männlichen Tiere durch Sexuallockstoffe getestet. Das soll die Paarung verhindern.

Ganz werde man den Schädling ohnehin nicht mehr los, sagt Lobinger. Eichen ohne die Schmetterlingsart werde es in der Zukunft nicht mehr geben.

