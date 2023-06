Der Rauch kommt aus den Ohren raus: Manufaktur produziert Klima-Kleber als Räucherfiguren

Von: Helena Gries

Teilen

Im traditionellen Erzgebirge produziert ein Unternehmen „Klima-Kleber“ als Räucherfigur. Die Attraktion könnte sich als Verkaufsschlager erweisen.

Seiffen – Klimaproteste als Volkskunst: Im Erzgebirge hat sich ein Traditionsunternehmen Gedanken über den Zeitgeist gemacht und ins Programm gebracht, was gerade so aktuell ist. Bei der Seiffener Volkskunst gibt es jetzt die „Klima-Kleber“ als Räucherfigur.

Dargestellt ist eine kleine Figur in einer orangefarbenen Weste auf grauem Untergrund. „Dem rauchen die Ohren, der klebt auf der Straße“, beschreibt Sven Reichl, Vorstand der Hersteller-Genossenschaft, die Räucherfigur des Klimaprotestlers. „Die Klimaproteste sind in aller Munde und wir haben überlegt, wie wir das als Räuchermännel umsetzen können“, so Reichl. Entstanden sei die Figur mit einem Augenzwinkern. Die Proteste der Klimaaktivisten hatten in den vergangenen Monaten für Aufsehen in Deutschland gesorgt.

Klima-Kleber als Räucherfigur: Neutrale Einstellungen zur aktuellen Zeitgeschichte

Die besondere Räucherfigur vereine Tradition und Zeitgeist und spiegele die neutralen Einstellungen zur aktuellen Zeitgeschichte wider, heißt es in der Produktbeschreibung der „Klimakleber-Räucherfigur“. Der Clou seien die beigefügten Bannerkärtchen mit insgesamt vier verschiedenen Sprüchen. Jeder Spruch thematisiert auf humorvolle Weise das aktuelle Zeitgeschehen. Ein Kärtchen biete außerdem Platz für einen eigenen Spruch, sodass die Besitzerinnen und Besitzer der Räucherfigur persönliche Gedanken und Wünsche hinzufügen können.

Eine Räucherfigur „Klimakleber“ räuchert in der Seiffener Volkskunst vor sich hin. Dabei sitzt ein kleiner Mann in einer orangenen Weste auf grauem Untergrund, der Rauch kommt ihm aus den Ohren raus. © Jan Woitas/dpa

Die Seiffener haben schon Erfahrungen mit aktuellen Themen. 2021 haben sie eine „Räucher-Merkel“ auf den Markt gebracht und davon etliche Tausend Stück verkauft. Seit vergangenem Jahr kann man auch die Spitzenpolitiker der Ampel-Bundesregierung als Räucherfiguren bei ihnen erwerben.

Klima-Kleber als Räucherfigur: Erweist sich die Attraktion als Verkaufsschlager?

„Wir sprechen damit schon Leute an, die sonst das Erzgebirge für etwas Antiquiertes und Verstaubtes halten“, sagte Reichl. Wichtig ist ihm aber, dass die Seiffener keine Bewertung mitliefern. „Das muss jeder selbst entscheiden, was er davon hält. Wir wollen keine politischen Botschaften transportieren.“

Ob der „Klimakleber“ ein ähnlicher Verkaufsschlager wird wie die „Räucher-Merkel“ entscheide der Kunde, so Reichl. Die Nullserie mit den ersten 100 Stück sei verkauft - und nun werde weiter produziert. Aktuell sind die Figuren im Online-Shop allerdings vergriffen, „wieder lieferbar am 31.08.2023“ heißt es auf der Homepage der Seiffener Volkskunst. (hg/dpa)