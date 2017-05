Wie war Ihr Leben mit 17? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte

Wir alle waren einmal 17 Jahre alt - oder sind es gerade. Erinnern Sie sich an die Zeit, als sie 17 waren? Wir würden gerne Ihre Geschichten hören.

München - Kribbeln im Bauch, die Lippen nähern sich, der erste Kuss. Die Gefühle explodieren. Die erste große Liebe - mit 17 ist noch alles neu und aufregend. Wir alle waren einmal 17 Jahre alt - oder sind es gerade. Erinnern Sie sich an die Zeit, als sie 17 waren? Wir würden gerne Ihre Geschichten hören.

Dazu haben wir eine eigene Online-Umfrage erstellt - und brauchen jetzt Ihre Hilfe. Zum Erwachsenwerden gehört nämlich mehr als der erste Kuss. Wie haben Sie sich gefühlt, was waren Ihre Träume und Ziele, welchen Einfluss hatte Politik auf Ihr Leben mit 17? Welche Musik haben Sie gehört, und wie haben Sie mit Ihren Freunden kommuniziert? Kurz: Wie war Ihr Leben, als sie 17 waren?

Hier geht‘s zu unserer Online-Umfrage „Deutschland mit 17“.

Wir anonymisieren Ihre Daten

Möglicherweise haben Sie diese Frage schon mal ihren Eltern oder Ihren Großeltern gestellt. Waren die Antworten, die Sie bekommen haben, nicht mitreißend und spannend zu hören? 68er-Revolution, Grünen-Bewegung oder der Anschlag auf das World Trade Center. Es gibt so vieles, woran sich Menschen erinnern.

Mit unserer Online-Umfrage „Deutschland mit 17“ möchten wir genau diese Geschichten und Erinnerungen von Ihnen hören. Und das aus allen Teilen Deutschlands. Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert und nicht zu Marketingzwecken verwendet.

Vollständiges Bild von verschiedenen Generationen

Wir hoffen, dass deutschlandweit viele Menschen teilnehmen, damit wir ein vollständiges Bild der Gesellschaft und von allen Generationen bekommen.

Deshalb hat sich das bundesweite Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk zusammengesetzt und dieses Projekt „Deutschland mit 17“ auf die Beine gestellt. Die Umfrage und Ergebnisse werten die Mitglieder des Redaktionsnetzwerkes Merkur.de, tz.de, hna.de, ovb24.de mit den regionalen Portalen, op-online.de, kreiszeitung.de, fehmarn24.de, hersfelder-zeitung.de, werra-rundschau.de und extratipp.com jeweils für ihre Region aus.

Wenn Sie noch mehr erzählen wollen, können Sie Ihre Daten am Ende der Umfrage hinterlassen. So kann jede Heimatzeitung, jedes Heimatportal Sie im Anschluss kontaktieren. Wir fragen Sie in unserer Online-Umfrage, welcher Zeitung, welchem Portal Sie sich zugehörig fühlen.

Eltern und Freunde animieren

Kennen Sie noch jemanden, der von seinen Erinnerungen als 17-Jährige oder 17-Jähriger erzählen möchte? Fragen Sie Ihre Eltern und Freunde.

Wenn Sie den direkten Kontakt zu uns suchen, schreiben Sie uns eine E-Mail an deutschlandmit17@id-regioportal.de oder wenden Sie sich an den Leiter des Projekts Thomas Kaspar (E-Mail thomas.kaspar@ippen-digital.de).