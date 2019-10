Deutschland-Wetter: DWD mit düsterer Prognose - massive Probleme für die Bahn

Feuerwehr muss ausrücken

+ © dpa / Bodo Marks Bahnreisende müssen am Freitag viel Geduld mit sich bringen - wegen Unwettern liegen auf manchen Strecken Bäume im Gleis. © dpa / Bodo Marks

Vor allem im Norden Deutschlands stürmt es am Freitag - so sehr, dass teils der Bahnverkehr behindert wird. Die Prognose für das Deutschland-Wetter für das Wochenende in unserem Wetter-Ticker.