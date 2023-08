Meer blutrot: Ungewöhnliche Hai-Attacke in kniehohem Wasser – Spanien-Strände geschlossen

Von: Martina Lippl

Teilen

Ein Badegast ist von einem Hai im Meer vor einem spanischen Urlaubsort angegriffen und verletzt worden. Die Behörden schlossen nach dem Vorfall mehrere Strände.

Valencia – Die Gewässer vor der Küste von Valencia (Spanien) gelten eigentlich als ruhig. Nun überschattet ein ungewöhnliches Ereignis die Strandidylle im spanischen Urlaubs-Hotspot. Ohne Warnzeichen griff ein Hai einen Mann plötzlich an und biss ihn in den Fuß.

Nach dem Hai-Biss ergriffen die Behörden wiederum drastische Maßnahmen. An den Stränden von Olivia und Piles verhängten die Behörden absolutes Badeverbot. Nach Untersuchung der Bissspuren soll ein Blauhai den Schwimmer angegriffen haben.

Meer blutrot: Hai attackiert Schwimmer – Spanien-Strände dicht

Ungewöhnlich: Der Mann stand etwa knietief am Strand von Aigua Blanca im Meer als ihn der Hai attackierte und mit einem Biss am Fuß verletzte. „Ich bemerkte einen Schlag an mein linkes Bein und dann einen Biss in meinen rechten Fuß“, erzählte das Hai-Opfer der spanischen Lokalzeitung Las Provincias.

„Ich hatte keine Zeit, Angst zu bekommen.“

Im Wasser seien in diesem Moment viele andere Badegäste gewesen, die sich abkühlen wollten. „Ich hatte keine Zeit, Angst zu bekommen. Als ich bemerkte, dass Blut aus mir herausfloss, ging ich weiter ins Meer, um niemanden zu beunruhigen“, so der Betroffene.

Ruhig und ohne Aufsehen zu erregen, auch weil er offenbar nicht wusste, was ihm passiert war, sei er zur nächstgelegenen Gesundheitsstation gegangen, um die Wunde versorgen zu lassen. Aufgrund der Schwere der Verletzung seines Fußes wurde der Mann jedoch an das Olivia Health Center überwiesen.

Hai-Alarm am Urlaubsort Alicante (Spanien): Blauhai greift Schwimmer an und beißt zu (Symbolfoto). © Screenshot GoogleMaps/ imago

Hai-Attacke am Urlaubsstrand in Spanien: Biss-Spuren weisen auf Blauhai hin

Dort machten Spezialisten Fotos von der Wunde – den Spuren der Zähne. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei Bissspuren von einem Blauhai handelt. Die Behörden verhängten nach dem Vorfall am Donnerstag (17. August) sofort ein Badeverbot an den Stränden Aigua Blanca, Rabdells und Aigua Morta. Das Tier sei auch in der Gegend gesichtet worden, heißt es.

Die Überwachung des Gebiets wurde von der Stadt Oliva verstärkt, die gesamte Küste nach dem Blauhai abgesucht und kontrolliert. Schon am Freitagmorgen wurden die Strände zum Baden und Schwimmen wieder geöffnet – kein Hai sei gesichtet worden, hieß es vonseiten der Behörden. Der Hai-Biss am Fuß des Verletzten muss jetzt heilen. Die Wunde wird nicht genäht, um eine Infektion zu vermeiden.

Hai-Biss am Strand von Alicante (Spanien): Blauhai muss krank gewesen sein

Der Blauhai ist potenziell für Menschen gefährlich. Es gibt zahlreiche Berichte über Angriffe auf Menschen und auch auf Boote. Blauhaie halten sich jedoch selten in Küstennähe auf. In den Gewässern vor der Küste Spaniens schwamm der Raubfisch in kaum einer Wassertiefe von einem halben Meter. Nach Ansicht des Biologen der Stiftung Oceanogràfic und Hai-Experte Jaime Penadés muss „er krank oder desorientiert sein, da es ihn sehr stört, im Sand herumzukriechen“. Und weiter betont der Experte in Las Provincias, dass es nicht seine natürliche Umgebung sei.

Blauhaie (Carcharhinus glaucus) Blauhaie (Carcharhinus glaucus) leben im offenen Meer in Tiefen bis zu 350 Metern. Der Raubfisch folgt großen Fischschwärmen und ist deswegen ständig auf Wanderschaft. Der Raubfisch kann eine Länge von über vier Metern erreichen und ein Gewicht von über 200 Kilo. Quelle: fischlexikon.eu

Hai-Alarm an Stränden von Spanien und im Mittelmeer

Es ist jedoch nicht der erste Hai-Vorfall an der Küste Spaniens vor Alicante. An der Costa Blanca tauchte erst im Juni 2023 ein zwei Meter langer Blauhai zwischen Badegästen auf und kam ihnen gefährlich nahe. Auch schon vor der Küste Menorcas haben Bewohner einen Hai gefilmt. Auf den Videos soll tatsächlich ein Blauhai zu sehen sein.

In Alicante wurde 2006 ein siebenjähriges Mädchen von einem Blauhai schwer verletzt, erinnert sich das spanische Nachrichtenportal 20minutos.es. Das Kind war demnach am Strand von San Juan von einem Hai in die Hand gebissen worden.

In Frankreich tauchte Ende Juli ein Finne keine 50 Meter vom Strand entfernt aus dem Meer auf. Badegäste wurden sofort aus dem Wasser evakuiert. Auch in diesem Fall soll es sich um einen Blauhai gehandelt haben.

Selbst in der US-Metropole New York City musste ein stadtnaher Strand nach einer Hai-Attacke zeitweise gesperrt werden.