Diese junge Frau macht ein Video beim Feiern - und rettet sich damit selbst das Leben

Eine junge Frau hält eine ausgelassene Feier mit ihrer Kamera fest. Doch was erst nach Spaß am Leben aussieht, schockiert schnell das ganze Netz - und zeigt, wieso man sein Getränk niemals aus den Augen lassen sollte.

Frankfurt/Main - Auf den ersten Blick sieht es aus, wie eins von tausenden Videos die man auf Instagram, Snapchat & co. entdecken kann: Eine junge Frau feiert ausgelassen mit ihrer Freundin und möchte die gute Stimmung auf einem Konzert mit einem Video einfangen. Doch was diesen kurzen auf imgur.com veröffentlichtem Clip von anderen unterscheidet, ist ein kleines aber pikantes Detail, das vielleicht nicht jedem beim ersten Mal auffällt. Extratipp.com* berichtet darüber.

Kurz bevor die Frau ihre Handy Kamera schwenkt, nähert sich ihr von hinten ein Mann und macht etwas Unfassbares: Ohne nur einen Moment zu zögern, wirft er eine kleine Pille in den Becher der tanzenden Frau. Diese hatte Glück im Unglück - da sie das Video nach dem Aufnahmen nochmal ansah, konnte sie Schlimmeres und einen weiteren Schluck aus dem "vergifteten" Becher verhindern.

Das Video wurde bereits über 200.000 Mal angesehen. Neben dem Video schockieren die fast 800 Kommentare - denn hier wird klar: Nicht viele Frauen haben das Glück, Verbrechen wie dieses zufällig und rechtzeitig durch einen Clip zu enttarnen. Eine Usern schreibt: "Mir wurden auch schon einmal Drogen in den Drink gemischt. Ich weiß nicht was genau es war aber ich wusste was um mich herum passiert aber hatte keinerlei Kontrolle über meinen Körper. Es war gruselig." Eine andere Frau meint: "Mir ist es auch mal passiert. Ich habe nie herausgefunden, wer es war."

Natascha Berger/dpa

