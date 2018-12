Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: So bastelt man Adventskränze selbst

Am morgigen Sonntag ist der 1. Advent. Wer jetzt noch keinen Adventskranz hat, für den haben wir fünf Last-Minute-Beispiele, die ganz schnell umgesetzt sind.

Ob aus Tannenzweigen, aus Konservendosen oder Marmeladengläsern – die meisten Dinge, die zum Kranz-Basteln benötigt werden, hat man sowieso schon zuhause. Und zum Dekorieren der Kränze eignet sich alles, was der Garten oder der Wald bietet: trockene Zapfen, Eicheln, Kastanien, Beeren oder Hagebutten. Das, was fehlt, findet man im Baumarkt oder im Gartencenter.

Adventskranz Ideen: Aus Marmeladengläsern

Das wird benötigt:

4 Stabkerzen

4 Marmeladengläser

Nüsse

Zucker

Kordelband

Ziffern von eins bis vier (oben gelocht, aus Zink beispielsweise zu finden über Amazon.de)

4 kleine Weihnachtsbaumkugeln

Schere

Sprühlack und einen Tafelschreiber (beides kein Muss)

Und so geht's:

Zuerst werden die Etiketten der Marmeladengläser entfernt und die Gläser ausgespült. Danach wird die Kordel durch das Loch der Nummer gezogen und anschließend per Knoten am Glashals befestigt. Dann wird das untere Drittel des Glases mit Zucker befüllt, danach die Kerzen hinein gesteckt – und das Glas mit Nüssen aufgefüllt. Wer es etwas bunter mag, kann auch einzelne Gläser mit Sprühlack besprühen und dann das Glas mit einem Tafelschreiber nummerieren. Dann wie oben schon beschrieben eine Kordel am Glas anbringen, das Glas mit Zucker, einer Kerze und Nüssen befüllen – und fertig ist der Kranz.

Adventskranz Ideen: Aus Konservendosen

Das wird benötigt:

4 Stabkerzen

4 Konservendosen

Granulat, Vogelsand oder Steckschaum (damit die Kerzen fest stehen – aus dem Baumarkt)

Moos

4 kleine Weihnachtsbaumkugeln zum Verzieren (kein Muss)

Sternaufkleber (auch kein Muss)

Kordelband

Bastelkarton (oder Pappanhänger, die bereits gelocht sind)

Schere

ein Stift

Schleifpapier (falls scharfe Kanten stehen bleiben beim Öffnen der Dose)

Lack, wenn die Dose bunter gestaltet werden soll

Und so geht's:

Die Dosen möglichst so öffnen, dass oben keine scharfen Schnittkanten entstehen. Wenn man dazu einen Dosenöffner verwendet, der den gesamten Deckel abtrennt, funktioniert das gut. Falls scharfe Kanten entstehen, mit Schleifpapier glätten. Danach die Etiketten entfernen und die Dosen gründlich ausspülen. Wer es bunter mag, besprüht die Dosen einfach mit Lack. Dann wird die Kordel per Knoten oben an der Dose angebracht und die Dosen werden anschließend mit Granulat, Vogelsand oder Steckschaum befüllt. Der obere Rand wird mit Moos verdeckt. Dann werden die Schildchen mit den Zahlen eins bis vier nummeriert, mit Weihnachtsaufklebern verziert und an der Dose festgebunden. Wer mag, kann noch eine kleine Weihnachtsbaumkugel an der Kordel festbinden.

Adventskranz Ideen: Aus Reduzier-Muffen

Das wird benötigt:

4 Stabkerzen

4 Reduzier-Muffen - Durchmesser circa 2 cm (aus dem Baumarkt)

Packpapier oder Bastelkarton, um die Schildchen für die Nummerierung zu basteln

einen Kranz – am besten aus Styropor (aus dem Gartencenter)

genug Grün zum Binden (entweder aus dem Garten/Wald oder einem Gartencenter)

Draht

Schere

Locher

Nähgarn

ein Stift

Tesafilm

Klebepistole, falls die Wasserhahnverlängerungen nicht weit genug in den Kranz gedrückt werden können

Und so geht's:

Bevor der Kranz (ca. 30 cm Durchmesser) gebunden wird, erst einmal mit den Muffen die Positionen auf dem Kranz bestimmen und gegebenenfalls – wenn keine Klebepistole zur Hand ist – Löcher hineindrücken (macht es dann später einfacher, die Muffen zu befestigen). Danach wird nach und nach Tannengrün um den Kranz gewickelt, das parallel mit Draht fixiert wird. Wenn der komplette Kranz unter dem Tannengrün versteckt ist, drückt man die Muffen fest in die gewünschte Position. Es muss darauf geachtet werden, dass die Hülsen gerade angebracht werden, damit später kein Wachs heruntertropft. Dann werden aus Packpapier oder Bastelkarton kleine Schildchen gebastelt: Dafür einfach kleine Streifen aus dem Papier oder Bastelkarton schneiden und an einem Ende mit einem Klebestreifen umwickeln, damit das Loch nicht ausreißt. Dann in den Klebestreifen mit dem Locher ein Loch drücken. Die vier Schildchen werden anschließend mit den Nummern eins bis vier beschriftet und mit Nähgarn an der Muffe befestigt. Anschließend werden die Hülsen mit den Kerzen bestückt – und fertig. Wem der Kranz so noch zu langweilig aussieht, kann ihn mit Nüssen, Weihnachtsbaumkugeln oder anderer Weihnachtsdeko verzieren. Wer nicht selbst die Zahlen auf Papier schreiben möchte, druckt sich einfach eine Vorlage am PC aus. Die wird dann ausgeschnitten, ebenfalls gelocht und mit Bindfaden an der Hülse befestigt.

Adventskranz selber machen - Ganz schnell

Das wird benötigt:

4 Stabkerzen

4 Becher, die von eins bis vier nummeriert sind, oder Tassen, die man selbst beschriftet

Moos

Lärchenzapfen zum Verzieren

Granulat, Vogelsand oder Steckschaum

Und so geht's:

In die einzelnen Becher wird Granulat, Vogelsand oder Steckschaum gefüllt – darin werden die Kerzen platziert und der obere Rand mit Moos aufgefüllt. Anschließend mit ein paar Lärchenzapfen dekorieren – fertig ist der schnelle Adventskranz.

Weiteres Beispiel für einen schnellen Adventskranz

Einen Adventskranz kann man auch ganz schnell aus einer alten Kuchenform basteln. Granulat oder Vogelsand auf der unteren Hälfte der Form verteilen, den Rest mit Moos bedecken, Kerzen hinein stellen – und dann nach Belieben mit Weihnachtsdeko verzieren.