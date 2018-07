"DJ Bobo Ultras"-Sticker kleben überall - wer steckt eigentlich dahinter? 

Chuck Norris ist die Coolness in Person, Sylvester Stallone ein Action-Idol, doch nun gibt es die „DJ Bobo Ultras“. Wer steckt eigentlich hinter dieser Aktion?

Frankfurt am Main - Martialische Fotos von Conan, dem Barbar, von Bruce Lee, von Rambo - mit dem Kopf von DJ Bobo: Die Sticker der „DJ Bobo Ultras" kleben seit Wochen in ganz Deutschland, vor allem in großen Städten wie München, Frankfurt, Hamburg und Köln.

"DJ Bobo Ultras"-Sticker - Ist das etwa Kunst?

Der DJ Bobo (50), der im echten Leben Peter René Baumann heißt, steht seit 25 Jahren auf der Bühne. Der Schweizer Dancefloor-Spezialist möchte 2019 sein neues Album im Europapark in Rust feiern.

Wer oder was sind die DJ Bobo Ultras - und was wollen sie? Die fnp.de* hat mit dem Mann hinter dieser Aktion gesprochen. Seine Antworten überraschen.

+ DJ Bobo. © dpa / Henning Kaiser

DJ BoBo hatte seinen Durchbruch mit „Somebody Dance With Me“ (1992)

DJ BoBo aus der Schweiz hat im Januar seinen 50. Geburtstag gefeiert. Hier können Sie nachlesen, ob die Geschichte vom „Bäcker zum DJ“ wirklich stimmt.

Während DJ Bobo immer noch auf der Bühne steht hat TV-Star Chuck Norris im Herbst 2017 seine Karriere aufgegeben. Der Grund dafür ist noch trauriger als die Nachricht selbst.

Übrigens: Chuck Norris: Die 77 besten Witze zum seinem 77. Geburtstag finden Sie bei tz.de*

+ Chuck Norris. © dpa / Paul Buck

*fnp.de und *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.