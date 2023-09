Eltern nennen ihr Kind Raphael-Torsten – viele feiern die resultierende Abkürzung: „Genial“

Von: Armin T. Linder

Unglaublich, aber angeblich wahr: Eltern haben ihrem Kind wohl den Doppelnamen Raphael-Torsten gegeben – und wegen der resultierenden Abkürzung reagieren viele begeistert.

München – Ein Posting mit einer skurrilen Namensbeobachtung sorgt bei X (ehemals Twitter) für Furore und lässt viele schmunzeln. Dass Kinder einen doppelten Vornamen bekommen, ist heutzutage nichts Ungewöhnliches. Wohl aber, dass sich daraus eine ganz besondere Abkürzung ergibt.

Doppelname Raphael-Torsten ergibt besondere Abkürzung „Raptor“

„Ich feiere die Eltern hier sehr, die ihr Kind Raphael-Torsten genannt haben“, berichtet die Nutzerin. Der Clou: „Sie rufen ihn Raptor.“ Wer gerne „Jurassic Park“ oder die Nachfolgefilme geschaut hat, muss da unweigerlich an die Dinosaurier-Art denken, die dort sein Unwesen treibt: den Velociraptor oder kurz Raptor. So ergibt sich für den kleinen Raphael-Torsten eine tolle Situation: Seine Lehrer können ihn ganz seriös Raphael-Torsten nennen. Und für seine Eltern und Kumpels hat er den vielleicht coolsten Abkürzungsnamen der Welt.

Mehr als 1.200 Likes gab es für das Posting in den ersten zweieinhalb Tagen. Natürlich ist die Geschichte der Nutzerin „Frau G. aus B.“ nicht offiziell bestätigt. Sie stellt diese aber nicht als erfundenen Gag hin, sondern nennt sogar Details: „Bin ja momentan im Ausland und dachte, das ist vielleicht irgendwo ein ‚normaler‘ Name, aber dann sprachen die Deutsch und da musste ich doch mal nachfragen.“ Wahrscheinlich gibt es den kleinen Raptor also wirklich.

„Gut, dass der nicht Rudolf - Konrad - Lars heißt“

Die Begeisterung bei den anderen Usern ist groß. „Da können die ganzen Hapes und Hajos aber abstinken dagegen!“, heißt es. „Das ist mal eine kreative Namensfindung“, „Das ist.... Tatsächlich echt cool“, „Geil, endlich mal ein Doppelname, der mir gefällt“, „Die scheinen Humor zu haben. Knaller“, „Das feiere ich aus der Ferne mit“, „Ich lach mich kaputt“, „Richtig nice“ und „Das ist genial“, schreiben andere. Eine Dame hat eine noch skurrilere Idee: „Gut, dass der nicht Rudolf - Konrad - Lars heißt.“

Die Nachbildung eines Velociraptor-Babys auf dem Arm einer Parkwächterin, zu sehen in der Ausstellung „Jurassic World: The Exhibition“ im Kölner Odysseum im März 2023. © IMAGO/Christoph Hardt

Eine Nutzerin hegt einen Verdacht: „Am Ende war der Spitzname zuerst da und es musste ein passender Doppelname her.“ Die Ursprungsposterin geht darauf ein: „Ist wohl tatsächlich so“ – ob sie das spekuliert oder nachgefragt hat, bleibt unklar. Einen Doppelnamen hat auch der Sohn von Lavinia Wollny bekommen. (lin)