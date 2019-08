Frau wird in Dorsten von Auto überrollt und stirbt – Ehemann in Haft

Ein 79-jähriger Mann soll in Dorsten mit Absicht seine 65-jährige Ehefrau mit dem Auto überrollt haben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

In Dorsten-Lembeck wurde am Dienstag eine 65-jährige Frau von ihrem Ehemann mit dem Auto überrollt. Sie starb an ihren Verletzungen.

Wie 24VEST.de berichtet, erließ das Amtsgericht Dorsten, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen, Haftbefehl gegen den 79-jährigen Ehemann. Die Ermittlungen dauern an.

