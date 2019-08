Razzia in Dorsten: Polizei legt Sprengstoff-Plattform lahm - aus diesem Grund

1000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz: Warum die Polizei die frei im Internet zugängliche Sprengstoff-Plattform stilllegt - und auch in Dorsten aktiv war.

Dorsten - Die Polizei hat in einem internationalen Großeinsatz die frei im Internet zugängliche Sprengstoff-Plattform „xplosives.net“ stillgelegt. Bei der Razzia – unter anderem am frühen Morgen im Dorstener Stadtteil Rhade – wurden Sprengstoff und Rauschgift sichergestellt.

Razzia auch in Dorsten

In Dorsten-Rhade durchsuchten LKA und Spezialeinheiten am Stuvenberg ein Mehrfamilienhaus. Unter anderem wurden eine Wohnung, Kellerräume, eine Garage und ein Transporter, der vor dem Haus geparkt war, in Augenschein genommen. Die Einsatzkräfte testeten Substanzen und nahmen diverse Kisten und Behälter in einem Spezialfahrzeug mit, das berichtet 24VEST.de.*

