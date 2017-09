Nach Evakuierung: Dortmund will Ersatzwohnungen für 800 Hochhausbewohner suchen

Nach dem tödlichen Hochhausbrand in London nehmen Fachleute auch deutsche Wohnhäuser unter die Lupe. Nun hält Dortmund einen drastischen Schritt für unumgänglich.

Dortmund - Die Räumung des großen Hochhauskomplexes Hannibal II in Dortmund-Dorstfeld betrifft fast 800 Menschen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Sie begründet die kurzfristige Evakuierung mit Problemen beim Brandschutz in der Tiefgarage und mit fehlenden Rettungswegen.

Im vergangenen Sommer waren in Folge eines verheerenden Hochhausbrandes in London viele ähnliche Gebäude in Nordrhein-Westfalen überprüft worden. In Wuppertal und Duisburg gab es bereits Räumungen wegen Brandschutzmängeln.

Im Komplex Hannibal II in Dortmund-Dorstfeld sollen die Mieter nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ für 48 Stunden anderweitig untergebracht werden.

Das #Hannibal Hochhaus in #Dortmund muss wegen Mängeln beim Brandschutz geräumt werden. Vor dem Haus versammeln sich ratlose Bewohner. pic.twitter.com/3baRP52UUM — SAT.1 NRW (@sat1nrw) 21. September 2017

Helfer bereiten 500 Feldbetten vor

Dortmund - Angesichts der bevorstehenden Evakuierung eines Hochhauses in Dortmund haben Helfer mit dem Aufbau von 500 Feldbetten im Notquartier in der Helmut-Körnig-Halle begonnen. Man sei darauf vorbereitet, die Menschen dort für 48 Stunden zu versorgen, sagte ein Sprecher der Malteser der Deutschen Presse-Agentur.

Dortmund will Ersatzwohnungen für 800 Hochhausbewohner suchen

Die Stadt Dortmund will so schnell wie möglich Ersatzwohnungen für die etwa 800 von der Evakuierung des Hochhauskomplexes Hannibal II betroffenen Menschen suchen. Der Leiter des Krisenstabes, Ludger Wilde, machte am Donnerstag in einer Pressekonferenz zugleich deutlich, dass dies nicht über Nacht erreichbar sein werde. „Wir werden nicht jetzt sagen können, dass wir bis Freitag 400 Haushalte in Wohnungen unterbringen können“. Bei der aus Brandschutzgründen nötigen umgehenden Evakuierung wolle man den betroffenen Mietern aber so wenig Umstände wie möglich bereiten.

Die Evakuierung sollte am Donnerstagabend um 19.00 Uhr beginnen. Die betroffenen Bewohner, die keine eigene Ausweichmöglichkeit hätten, kämen zunächst in eine Leichtathletikhalle, die Helmut-Körnig-Halle, die übergangsweise als Notquartier diene. Mehrere Hundert Helfer sollen im Einsatz sein. Für Kinder werde der Unterricht, falls erforderlich, in einer anderer Schule ermöglicht. Die Stadt geht davon aus, dass unter den betroffenen Bewohnern des Hochhauskomplexes auch viele Studenten sind, die in kleinen Wohnungen leben. Der Mieterverein vermutet, dass auch Flüchtlinge in dem Hochhaus Wohnungen angemietet hatten und eingezogen waren.

Bereits seit 2013 gilt der Wohnkomplex als sanierungsbedürftig

Der Wohnkomplex Hannibal im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld gilt seit Jahren als sanierungsbedürftig. Schon 2013 hieß es in einem Bericht des Dortmunder Bauordnungsamts, die in den 1970er Jahren gebaute Immobilie weise nach Eigentümerwechseln einen erheblichen Modernisierungsstau auf, der zu einer hohen Leerstandsquote geführt habe. Wegen der Größe und Außenwirkung der 18-stöckigen Anlage mit mehr als 400 Wohnungen sei es wichtig, die Sanierung voranzutreiben. Dank seiner „attraktiven Wohnungszuschnitte und seiner Nähe zur Technischen Universität Dortmund“ hatte das Amt dem Hannibal-Komplex damals „erhebliches Potenzial“ zugeschrieben.

Nach Angaben des Dortmunder CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Hoffmann hat der aktuelle Eigentümer, das Berliner Unternehmen Intown, ihm im August zugesichert, Mängel so schnell wie möglich beheben zu lassen. Außerdem liege ein langfristiger Sanierungsplan vor, der bereits verwirklicht werde.

dpa

