"Keinesfalls verzehren!": Bekannter Hersteller ruft beliebte TK-Pizza zurück

Bielefeld – Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG in Bielefeld warnt ihre Kunden vor dem Verzehr ihrer Tiefkühlpizza "Die Ofenfrische Thunfisch". Am Dienstagmorgen rief das Unternehmen das Produkt vorsorglich zurück. Über die Homepage der Firma wurde zudem eine Warnung herausgegeben. Aus der Mitteilung geht deutlich hervor, um welches Produkt es sich genau handelt, wie owl24.de* berichtet.

Bielefeld: Dr. Oetker ruft beliebte TK-Pizza zurück

Das Unternehmen aus Bielefeld kann nicht ausschließen, dass sich in dem Belag der Tiefkühlpizza weiße Plastikteilchen befinden. Bei der Herstellung sei es zu einem Fehler in der Rohstofflieferung gekommen. Nach Angaben von Dr. Oetker handelt es sich ausschließlich um folgendes Produkt:

Die Ofenfrische Thunfisch (GTIN: 4001724011149)

Chargen Nr: 28061911

Produktionsdatum: 28. Juni 2019

Produktionszeitraum: 06.13 bis 09.01 Uhr

Verfallsdatum/MHD: 03.2020

Dr. Oetker aus Bielefeld teilte mit, dass die betroffene Tiefkühlpizza ausschließlich im Deutschen Handel gelandet sei. Das Produkt wurde seit Juli 2019 verkauft. Um gesundheitliche Risiken zu vermeiden, sollten Kunden die Ware auf gar keinen Fall essen. Das Unternehmen empfiehlt allen Käufern das Produkt zurückzugeben. Der Preis wird selbstverständlich erstattet. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 00800 – 71 72 73 74 sowie auf der Homepage von Dr. Oetker.

