Drama auf der Salzach: Zwei Bayern sterben bei tragischem Rafting-Unfall

Bei einem Rafting-Unglück in Österreich sind zwei Bayer ums Leben gekommen (Symbolbild).

Bei einer Rafting-Tour im Wildwasser der Salzach in Österreich kam es zu einem schweren Unfall. Die Wasserrettung warnt bereits vor der „brandgefährlichen“ Unglücksstelle.

Update 6. August, 8.42 Uhr: Wie die Polizei mitteilt handelt es sich bei den beiden Toten des Rafting-Unglücks um einen 30-jährigen Deutschen aus Altötting und einen 23-Jährigen Serben aus Burghausen. Die bayerische Polizei wurde bereits über das Unglück informiert. Die beiden Toten wurden bereits zur Beerdigung freigegeben und werden nach Deutschland überführt.

Erstmeldung 5. August: Zwei Tote bei schwerem Rafting-Unfall - Zeuge entdeckte gekentertes Boot

Golling/Hallein - Im Wildwasser der Salzach in Österreich sind am Montag nach Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Hergang des Rafting-Unfalls war zunächst unklar. Ein Zeuge hatte am Vormittag im Bereich der Salzachöfen ein gekentertes Boot und zwei Menschen im Wasser treibend beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert.

Rafting-Unglück in Österreich: Wasserretter und Feuerwehr im Einsatz

Zunächst war nicht ausgeschlossen worden, dass sich noch weitere Insassen an Bord befanden. Deshalb suchten Wasserretter und Feuerwehrleute den Fluss zwischen Golling und Hallein ab. Bergretter durchkämmten beim Pass Lueg den Uferbereich der Salzachöfen. Der Sucheinsatz wurde laut Wasserrettung ergebnislos am frühen Nachmittag abgebrochen.

Wasserrettung zu Unfall beim Rafting: „Salzach ist brandgefährlich“

Die Salzach sei im Umfeld der Unglücksstelle zur Zeit „brandgefährlich“, so ein Sprecher der Wasserrettung. Wie innsalzach24.de meldet, handelt es sich bei den Toten um einen 23-jährigen serbischen Staatsbürger, der in Burghausen lebt. Die Identität des zweiten Toten ist demnach noch nicht geklärt.

dpa/mm/tz

