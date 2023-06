Drama beim Ironman in Hamburg: Motorradfahrer rast in Teilnehmer und stirbt

Tödlicher Unfall in Hamburg

+ © Maximilian Koch/Imago Beim Ironman in Hamburg soll ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer ums Leben gekommen sein. (Symbolfoto) © Maximilian Koch/Imago

Während des Ironman-Triathlons in Hamburg soll es am Sonntagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen sein. Ein Motorradfahrer raste in einen Teilnehmer und verstarb.

Hamburg – Beim Ironman-Triathlon in Hamburg hat sich am Sonntagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet: Auf dem Gauerter Hauptdeich im Süden der Hansestadt soll ein Motorradfahrer frontal mit einem fahrradfahrenden Teilnehmer zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen sein. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Ironman-Teilnehmer in Hamburg

Die Bild berichtet, der Motorradfahrer sei infolge des Zusammenstoßes verstorben, während der Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Rund 20 Einsatzkräfte sind wohl im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.