Tödliches Drama am Gardasee: Wissenschaftlerin (27) verunglückt vor den Augen ihres Freundes

Eine Britin ist im Urlaub am Gardasee ums Leben gekommen. Die junge Frau war mit dem Fahrrad unterwegs. Ihr Tod erschüttert die Downing Street in London.

Toscolano-Maderno – Es sollten für eine Britin ein paar unbeschwerte Tage im Sommer werden. Dann passierte am Gardasee (Italien) das Undenkbare. Die junge Frau kommt bei einem tragischen Sturz mit ihrem Fahrrad ums Leben. Inzwischen ist bekannt, dass es sich um die britische Forscherin Susannah Lucy Boddie handelt. Die 27-Jährige arbeitete als Datenanalystin in der Downing Street in London – im Herz der britischen Regierung. Sie soll sich während der Corona-Pandemie einen Namen gemacht haben.

Schreckliches Drama am Gardasee: Britische Wissenschaftlerin stürzt mit dem Fahrrad in den Bergen und stirbt

Der schreckliche Unfall ereignete sich bereits am Freitag (11. August) gegen 10 Uhr, berichtet die italienische Lokalzeitung giornaledibrescia.it. Die 27-Jährige verlor auf ihrem Fahrrad ihr Gleichgewicht und stürzte auf einer sehr steilen und holprigen Strecke. Dabei schlug die Britin schwer mit ihrem Kopf auf dem Boden auf. Der Aufprall auf der abschüssigen Straße in den Bergen Toscolano (Provinz Brescia) sei offenbar heftig gewesen. Der Helm, den die junge Frau getragen habe, bot keinen Schutz. Einsatzkräfte des Rettungsteams leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein – konnten aber dann nur noch vor Ort ihren Tod feststellen.

Gardasee: Britische Wissenschaftlerin verunglückt tödlich – Freund muss alles mit ansehen

Ihr Freund musste mit einem Schock ins Krankenhaus transportiert werden. Die beiden gelten laut Medienberichten als erfahrene Radfahrer. Sie waren auf sogenannten Gravel-Fahrrädern (eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike) unterwegs und hatten schon eine Dolomiten-Tour absolviert. Der Ausflug am Freitag sollte der letzte vor ihrer Rückkehr nach Großbritannien sein. Zunächst sei noch unklar, warum die 27-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor.

Die Britin hatte sich während der Corona-Pandemie einen Namen gemacht. Susannah Lucy Boddie arbeitete in der Downing Street 10, dem Sitz der britischen Regierung in London. Nach ihrem Master war sie 2019 in den Stab des Premierministers des Vereinigten Königreichs eingetreten, berichtet der italienische Sender Rai. Seit vergangenem Dezember war sie demnach Leiterin des Gesundheitsteams und des Büros für Gesundheitsstatistiken.

Große Trauer in der Downing Street

Nach ihrem Tod trauert England um Susannah Lucy Boddie titelt die italienische Zeitung Giornale di Brescia online. Downing Street habe laut einem Regierungssprecher eine Erklärung nach ihrem Tod veröffentlicht, demnach war Susannah „eine unglaubliche Wissenschaftlerin, eine inspirierende Sportlerin, eine geliebte und bewunderte Kollegin und eine Freundin für uns alle, die wir bei Nummer 10 arbeiten, und ein Teil davon.“ Und weiter heißt es: „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie.“

Ihr Leichnam soll bald von Italien in ihre Heimat zurückkehren können, ist übereinstimmend in den italienischen Medien zu lesen.

