Drama im Zeltlager: Kind (5) und Erwachsener getötet – Polizei nennt weitere Details

Von: Sebastian Peters

Eine Mutter kniet neben ihrem Kind an Trage. Wenig später flogen beide gemeinsam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. © Sebastian Peters

Nach dem tödlichen Unfall in Toppenstedt bei einem Zeltlager ermittelt nun die Polizei. Mutmaßlich ist ein geplatzter Hydraulikschlauch schuld am Radlader-Unfall.

Salzhausen – Es sollte ein schönes Vater-Kind-Wochenende in der 2.000-Einwohner-Gemeinde Toppenstedt sein, doch es endet in ein Drama. Am Samstag gegen 18:45 Uhr fuhren mehrere Kinder in einem an einem Radlader befestigten Korb auf einem Feldweg entlang. Wohl zur „Belustigung“ so die Einsatzkräfte.

Gemeinde: Toppenstedt Samtgemeinde: Salzhausen Einwohner: 2.109 (31. Dez. 2008) Bundesland: Niedersachsen

Unfall in Toppenstedt: Radlader-Korb stürzt bei Zeltlager auf Kinder und Erwachsene

Beinahe direkt vor dem Veranstaltungsgelände, wo auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr ansässig ist, stürzte plötzlich der Korb mit den Kindern und Erwachsenen zu Boden. „Aus noch unklarer Ursache löste sich plötzlich der Transportkorb, sodass die Insassen aus rund drei Metern Höhe nach vorn stürzten und vermutlich zum Teil von dem herabfallenden Metallkorb getroffen wurden“, so Polizeisprecher Jan Krüger.

Nach dem tödlichen Vorfall wurde das Zeltlager sofort abgebrochen © Sebastian Peters

Ersthelfer, darunter auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Toppenstedt leisteten umgehend Erste Hilfe und lösten einen Großalarm aus. Zahlreiche Einsatzkräfte, auch die Feuerwehr Toppenstedt, werden alarmiert. Mit 80 Feuerwehrleuten, 60 Einsatzkräften des Rettungsdienstes und 30 Polizisten wurden mehrere zum Teil schwer verletzte Kinder versorgt.

Dramatischer Baggerunfall: „Man kennt sich im Dorf, das macht es besonders schwer“

Mit vier Rettungshubschraubern aus mehreren Bundesländern, zahlreichen Rettungswagen und mehreren Notärzten wurden die Verletzten auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Betroffene Eltern, Angehörige und Augenzeugen wurden vor Ort betreut. Auch Einsatzkräfte standen deutlich unter dem Zeichen des Unfalls. „Man kennt sich im Dorf, das macht es besonders schwer“, so eine Einsatzkraft vor Ort.

Die Unfallstelle ist großflächig abgesperrt © Polizei

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch Ersthelfer verstarben noch vor Ort ein fünfjähriger Junge und ein 39-jähriger Mann. Warum der Korb sich plötzlich löste, ist noch nicht bekannt. Nach ersten Informationen von vor Ort soll ein geplatzter Hydraulikschlauch möglicherweise Ursache des Unfalles gewesen sein.

Noch am Einsatzort wurde mit einer großen Anzahl an Helfern ein Gespräch über den Einsatz geführt © Sebastian Peters

Bei dem 44-jährigen Radladerfahrer ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an. Dieses Vorgehen ist bei schwereren Unfällen, besonders im Straßenverkehr, eine Routinemaßnahme. Jan Krüger von der Polizei Lüneburg: „Gegen den 44-jährigen Fahrer des Radladers wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.“

Organisiert wurde das Vater-Kind-Wochenende nicht von der Feuerwehr oder von der Kindertagesstätte. Sondern von einem privaten Kreis von Familien, die sich durch die Kita kannten. Mathias Wille, Pressesprecher der Feuerwehr aus dem Landkreis Harburg: „Dadurch, dass in den Kindergarten auch die Kinder der umliegenden Orte gehen, sind natürlich auch die Feuerwehrleute sehr betroffen. Wir werden im Nachgang auch Besprechungen an den einzelnen Feuerwehrhäusern haben“, der Sprecher weiter: „Das Besondere war die große Anzahl der Verletzten und die große Anzahl der Eltern, der Verletzten.“