Er war in 110 Meter tiefen Schacht gefallen: Bergung von Julen geht in entscheidende Phase

Ein zweijähriger Junge ist in Spanien beim Spielen in ein ungesichertes Bohrloch gefallen. Das Loch ist gerade einmal 25 Zentimeter breit - aber 110 Meter tief. Ob das Kind noch lebt, ist ungewiss.

Dieser Artikel wurde aktualisiert am 22. Januar um, 12.52 Uhr - Die Bergung des in einen Brunnenschacht gestürzten zweijährigen Julen steht vor der entscheidenden Phase. Nachdem die Bohrung eines Parallelschachts abgeschlossen wurde, wollten Minenarbeiter am Mittag damit beginnen, manuell einen vier Meter langen Tunnel zu graben.

So wollen sie waagerecht an die Stelle gelangen, an der das Kind vermutet wird, wie spanische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte in Totalán in der Nähe des andalusischen Málaga berichteten.

Retter arbeiten sich mit Spitzhacken und Presslufthämmern voran

Wie lange sie dafür brauchen werden, war unklar. Experten befürchteten aber, dass weitere 24 Stunden nötig sein könnten, um sich durch den Felsen zu kämpfen. Sie sollen sich unter anderem mit Spitzhacken und Presslufthämmern vorarbeiten. Allerdings können wegen des begrenzten Platzes jeweils nur zwei Arbeiter gleichzeitig mit einer speziellen, an einem Kran befestigten Kapsel in den 80 Meter tiefen Parallel-Schacht herabgelassen werden, wie die Zeitung "La Vanguardia" schrieb.

Zuvor mussten aber noch die Wände des vertikalen Rettungslochs mit Metallrohren befestigt und stabilisiert werden, um Erdrutschen vorzubeugen und die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten. Allerdings stießen die Retter dabei am Dienstag auf neue Probleme. Es sei nötig, den vertikalen Schacht in seinem unteren Teil zunächst breiter zu bohren, sagte ein spanischer Journalist vor Ort. Wie lange dies dauern könnte, war nicht abzusehen.

Tüte mit Süßigkeiten in 70 Metern Tiefe

Die Retter hoffen, das Kind in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern finden zu können. Bei Kameraaufnahmen war im Schacht in gut 70 Metern Tiefe eine Tüte mit Süßigkeiten entdeckt worden, die Julen bei sich hatte. Lose Erde verhinderte aber ein tieferes Vordringen mit der Kamera. Lebenszeichen des Kindes gibt es seit über einer Woche nicht.

Bei der Bohrung des Parallel-Schachts war zunächst eine Plattform zur Stabilisierung der Bohrmaschine in etwa 20 Metern Tiefe angebracht worden. Um auf die angepeilte Tiefe von 80 Metern zu gelangen, waren bis Montagabend in mühseliger, 55-stündiger Arbeit weitere 60 Meter in den extrem harten Fels gebohrt worden.

Ob das Kind noch am Leben war, war unklar, jedoch verringerten sich die Chancen auf einen glücklichen Ausgang des dramatischen Unglücks mit jeder Minute. Experten haben aber immer wieder betont, dass es nicht völlig ausgeschlossen ist, dass Julen noch leben könnte.

Viele Rückschläge bei Suche nach Julen

Die Suche nach dem Kleinkind war bereits nach vier Tagen von Rückschlägen überschattet worden. "Wir sind auf enorme Schwierigkeiten gestoßen", räumte Wegebau-Ingenieur Angel García Vidal am vergangenen Donnerstag an der Unfallstelle in Totalán in der südspanischen Provinz Málaga ein. Der Bau der Tunnel, die direkt an das Ende des Brunnenschachts führen sollen, wo der zweijährige Julen vermutet wird, hatte sich daher stark verzögert, sagte García Vidal als Sprecher der Rettungsteams vor Dutzenden Journalisten.

Schacht ist 107 Meter tief

Julen soll bei einem Ausflug mit seiner Familie im hügeligen Gebiet in das Loch gefallen sein, das einen Durchmesser von nur 25 bis 30 Zentimetern hat. Der Schacht, der erst vor ein paar Wochen bei der Suche nach Wasser gegraben worden sei, sei insgesamt 107 Meter tief, hieß es. Das entspricht ungefähr der Höhe eines 30-stöckigen Gebäudes.

García Vidal erklärte, vor allem die Beschaffenheit des Terrains sei für die Rückschläge verantwortlich. Der Boden bestehe zum Teil aus Schiefer und hartem Gestein und sei darüber hinaus sehr instabil. Das habe vor allem die Pläne zum Bau eines horizontalen Tunnels von einem Abhang aus vorerst über den Haufen geworfen. Die stellvertretende Delegierte der Zentralregierung in Andalusien, María Gámez, versicherte: "Wir alle werden keine Minute ruhen, bis das Kind gefunden ist."

Haare im Schacht gefunden

Am Mittwoch nach dem verhängnisvollen Stur in das Loch seien in dem Schacht "biologische Überreste" gefunden worden, schrieb die Zeitung "El País" unter Berufung auf Polizeiangaben. Es handele sich dabei um Haare, sagte ein Lokalpolitiker spanischen Medien. Es werde angenommen, dass sie von dem verschollenen Kind stammen, Laboruntersuchungen sollten jetzt Gewissheit bringen.

Die Polizei hatte am Montag nach Verschwinden des Kindes zunächst eingeräumt, man habe "noch keinen physischen Beweis" dafür, dass das Kind tatsächlich in dem Loch sei. Durch die Angaben der Eltern, die das Kind im Schacht hätten weinen hören, schließe man aber andere Möglichkeiten - etwa, dass er rausgeklettert sei und sich verlaufen habe - aus.

Der fröhliche Familienausflug aufs Land, ein Picknick mit viel Paella, wurde am Sonntag im hügeligen Waldgebiet plötzlich von verzweifelten Schreien beendet. Eine Tante habe den Sturz aus einiger Ferne gesehen und laut um Hilfe gerufen, berichteten die Zeitung "La Vanguardia" und andere Medien. Der Kleine soll beim Spielen mit anderen Kindern in den offenen Schacht gefallen sein.

Der Schacht war im Dezember auf der Suche nach Wasser in der von Dürre geplagten Region offenbar ohne Genehmigung gegraben worden. "Jeden Monat entdecken wir an die 20 illegal gegrabene Schächte", sagte ein Sprecher der Umweltbehörde Andalusiens. Der Unglücksschacht wurde nach Angaben der Zeitung "El País" tragischerweise vom Freund einer Cousine des Vaters von Julen gegraben.

An der Suche nahe dem 352 Meter hohen Hügel Cerro de la Corona rund 15 Kilometer nordöstlich der Küstenstadt Málaga beteiligten sich mehr als 100 Angehörige der Feuerwehr, der Polizei, des Zivilschutzes und anderer Notdienste. Auch zahlreiche Experten von Firmen und von Universitäten sowie erfahrene Minenarbeiter der nördlichen Kohle-Region Asturien wurden zu Hilfe gerufen. Eingesetzt wurden in dem für größere Fahrzeuge nur schwer zugänglichen Gebiet die verschiedensten Maschinen.

"Alle sind erschüttert und bangen"

Mit jeder Minute wurde aber auch die Anteilnahme der Spanier größer. Der Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte schon am Sonntag dazu aufgerufen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Mut sprachen der Familie auch viele andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu. Königin Letizia, selbst Mutter zweier Töchter, erkundigte sich am Dienstag nach den Chancen des Kleinen. Mehr als 100 Unternehmen unter anderem des Bausektors boten Hilfe an. Das Madrider Innenministerium sicherte "alle Mittel" zu. Die Kirche forderte dazu auf, um den Kleinen zu beten. Auch Menschen, die die Familie nicht kannten, heulten vor laufenden TV-Kameras hemmungslos. "Alle sind erschüttert und bangen", sagte der 71-jährige Onega.

Eltern haben bereits ein Kind verloren

Die Eltern von Julen, der arbeitslose Marktverkäufer José und die Fastfood-Bedienung Victoria, waren bereits im Mai 2017 vom Schicksal hart getroffen worden. Bei einem Strandspaziergang starb damals Julens älterer Bruder Oliver (3) an einem Herzversagen. José und Victoria wollten die Unfallstelle nicht für eine Minute verlassen. Die Nachbarn der Familie im armen Málaga-Vorort El Palo sind ebenfalls nicht zu trösten. "Der Kleine war hier immer mit seinem grünen Dreirad rauf und runter unterwegs. Mir fehlen die Worte", sagte eine ältere Frau weinend.

Vater dankt Helfern

Der Vater des in einem 110 Meter tiefen Brunnenschacht in Spanien verschollenen Jungen hatte sich am Mittwoch bei allen Helfern bedankt, die unermüdlich nach dem Zweijährigen suchen. Zahlreiche Rettungskräfte, darunter vor allem die Feuerwehr, seien pausenlos im Einsatz, um das Kind in dem nur 25 Zentimeter breiten Schacht zu finden, sagte José Roselló vor Journalisten. Er bedankte sich auch bei den Psychologen, die die Angehörigen betreuten.

Der arbeitslose Marktverkäufer wirkte gefasst - nachdem er am Dienstag noch weinend die Behörden beschimpft hatte, nicht genügend Mittel für die Rettung des kleinen Julen zur Verfügung zu stellen. Er und seine Frau Victoria seien "am Boden zerstört", sagte der Vater. Aber sie gäben die Hoffnung nicht auf, dass Julen lebend geborgen werde.

Regen könnte zum Problem werden

Trotz der Rückschläge gibt man in Spanien die Hoffnung nicht auf. "Ich glaube noch an ein kleines Wunder. Es ist ja schon vorgekommen, dass Menschen nach mehreren Tagen lebend geborgen wurden", wurde der Höhlenforscher José Berrocal von "El País" zitiert. Ab Samstag drohen allerdings neue Probleme: Am Wochenende soll es in der Region um Málaga regnen. "Wenn viel Wasser vom Himmel fällt, ist das schon problematisch", meinte García Vidal. Die Suche wird immer mehr zum Wettlauf gegen die Zeit.

