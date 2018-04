Drama um Instagram-Stars: Sechs junge Menschen sterben bei Flugzeugabsturz

Sie wollten einfach nur das Leben genießen. Doch ein Flug endete für sechs Instagram-Stars in den USA in einer Tragödie. Im sozialen Netzwerk bekunden die Fans ihre Trauer.

Las Vegas - Sie waren jung, gut aussehend - und wollten einfach nur eine gute Zeit haben. Doch bei einem Flug von Scottsdale nach Las Vegas lauerte der Tod. Sechs Instagram-Stars, alle in den Mittzwanzigern, konnten nach dem Absturz eines Privatflugzeuges, in dem sie saßen, nur tot geborgen werden. Das berichtet das Internetportal People.com. Nur 15 Minuten nach dem Start stürzte das Flugzeug ab und ging in Flammen auf.

Mehrere Tausend Follower auf Instagram

Die Insassen mit der größten Fangemeinde bei Instagram waren Mariah Sunshine Coogan (32.700 Follower) und der mutmaßliche Unglückspilot James Pedroza (12.400 Follower), dem das Flugzeug gehörte. Die 23-jährige Mariah arbeitete als Pferdetrainerin und stand am Anfang einer ambitionierten Modelkarriere. Auf Instagram zeigte sie schon einmal, was sie kann.

Stacey Coogan, Mariahs Mutter, erfuhr erst am Dienstagmorgen vom Tod ihrer Tochter. Der Lokalzeitung The Press Democrat sagte sie: „Sie war ein helles Licht. Ich werde sie sehr vermissen.“

Auf der Instagram-Seite des 28-jährigen James Pedroza sieht man einen athletischen Mann, der an den schönsten Orten der Welt unterwegs ist. 36 Länder habe er in seinem kurzen Leben bereits bereist. Sein neuestes Foto teilte anscheinend ein Bekannter des Influencers am Tag nach dem Absturz, man sieht James im Schneidersitz beim Meditieren, dazu steht geschrieben: „Letzte Nacht wurde uns James Pedroza durch einen Flugzeugabsturz genommen. (...) Wir sind alle geschockt und haben keine Worte für diese Tragödie.“ Darunter Beileidsbekundungen seiner Fans. Viele schreiben: „Rest in Peace“.

Die anderen Opfer des Flugzeugabsturzes sind Helena Lagos (22, die Freundin James‘), Anand Patel (26), Erik Valente (26) und Iris Rodriguez Garcia (23).

Absturzursache ist unklar

Die Absturzursache ist noch unklar. Vor dem Abflug soll es laut US-Medienberichten keine Auffälligkeiten oder Probleme bei den Sicherheitskontrollen gegeben haben. Die Behörden gehen Hinweisen nach, ob das Flugzeug überladen gewesen sein könnte.

Lesen Sie auch: Verunglückter Baseball-Star Halladay hatte Medikamente im Blut

bah

Rubriklistenbild: © Screenshot