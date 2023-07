Flugzeug steht quer, Reifen qualmen: Video zeigt missglückten Landeversuch von A380-Jumbo

Von: Momir Takac

Ein Airbus A380 steht nach einer missglückten Landung quer. © Screenshot / Youtube.com/@EvieAviation

Während der Landung eines A380-Jumbos haben Piloten einen kühlen Kopf bewahrt. Ein Video verdeutlicht, wie gefährlich die Situation war.

London – Bei der Landung eines Airbus A380 auf dem Londoner Flughafen Heathrow haben Passagiere wahre Schrecksekunden erlebt. Kurz nach dem Aufsetzen auf der Landebahn entschieden die Piloten, doch lieber wieder durchzustarten. Ein Video dokumentiert, wie dramatisch die Situation war, die auch in einer Katastrophe hätte enden können.

Der Jumbo-Jet war am Samstag (15. Juli) am Ende seiner Reise von San Francisco nach London. An jenem Tag wehte am Flughafen Heathrow heftiger Wind aus südwestlicher Richtung. Während des Landeanflugs hatte die Maschine der Fluggesellschaft British Airways scheinbar einen günstigen Moment erwischt. Auf dem Video, das ein Youtuber veröffentlichte, sind keine Wackler zu erkennen.

A380 in Not: Video zeigt missglückten Landeversuch - Maschine startet nach Aufsetzen durch

Doch unmittelbar vor dem Aufsetzen wird die Maschine offenbar von einer heftigen Böe von der Seite erfasst. Direkt nach Bodenkontakt der Reifen beginnt es plötzlich stark zu qualmen. Das Flugzeug wird so stark abgebremst, dass es sich bedrohlich nach rechts neigt, so weit, dass das äußere Triebwerk fast den Boden berührt. Dann dreht sich der Jumbo auf die linke Seite, es scheint, als stünde er kurzzeitig quer. Ein anderer Jumbojet verlor bei der Landung das Hauptfahrwerk.

Die Piloten schaffen es, den Flieger wieder gerade auszurichten und entscheiden, die Landung abzubrechen und durchzustarten. Wie Air Live berichtet, drehte das Flugzeug über dem Flughafen eine Runde und landete 15 Minuten nach dem missglückten Versuch sicher. Auch Piloten einer anderen British-Airways-Maschine waren zu einem spektakulären Manöver gezwungen.

Passagier des A380: „Mit Sicherheit die dramatischste Landung, die ich je erlebt habe“

Das Youtube-Video kommentierte auch eine Person, die nach eigenen Angaben im A380 saß und die Situation am eigenen Leib erfuhr. „Ich war auf diesem Flug. Mit Sicherheit die dramatischste Landung, die ich je erlebt habe. Dieses Video bestätigt, dass ich mir nicht nur vorstellte, wie es sich an Bord anfühlte! Wow. Fantastischer Fang. Die Piloten waren gelassen und gefasst und sagten, dass die Landeparameter beim Aufsetzen außerhalb der Reichweite lagen, also hielten sie es für das Beste, durchzustarten“, schrieb sie. Einen Schock erlebten auch Fluggäste am Frankfurter Frankfurt - allerdings kurz nach der Landung.

Neben dem British-Airways-Airbus hatten an diesem Tag viele weitere Flugzeuge Probleme. Einige mussten sogar umgeleitet werden. Eine aus Dubai kommende Maschine schaffte es etwa zweimal nicht, zu landen, und flog schließlich nach Glasgow weiter. In Europa gibt es drei Flughäfen, die Piloten erst nach einem Spezialtraining anfliegen dürfen. (mt)