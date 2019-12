DJ (27) stirbt während Techno-Party: Jetzt steht Todesursache fest

Dramatisches Ende einer Techno-Party in Lüdenscheid: Ein DJ (27) brach bei einem Auftritt plötzlich am Pult zusammen und starb (Symbolbild).

Nach dem plötzlichen Tod eines DJs (27) in einem Club in Lüdenscheid bei Dortmund steht nun die Todesursache fest.

Update vom 27. Dezember 2019: Der DJ hatte am 22. Dezember bei einer Party in dem Club Musik gemacht und gegen 3.35 Uhr am Pult plötzlich das Bewusstsein verloren. Verzweifelte Bemühungen von Gästen und Rettungskräften, den Mann zu reanimieren, waren erfolglos geblieben. Die Staatsanwaltschaft hatte die Obduktion der Leiche veranlasst, deren Ergebnis laut COME-ON.de* jetzt feststeht. Er starb demnach eines natürlichen Todes.

Der plötzliche Tod des szene-bekannten DJs in Lüdenscheid, der Kreisstadt des Märkischen Kreises in der Nähe von Hagen und Dortmund, hatte sich noch in der Nacht wie ein Lauffeuer herumgesprochen.

Dramatisches Ende einer Techno-Party: DJ (27) stirbt vor den Augen der Gäste

Erstmeldung vom 23. Dezember 2019:

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todesursache des 27-Jährigen aufgenommen und erste Vernehmungen durchgeführt. Außerdem existiert nach Angaben eines Polizeisprechers umfangreiches Foto- und Videomaterial, das noch ausgewertet werden muss.

