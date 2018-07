Drei Tote und sieben Verletzte bei Schießerei in New Orleans

Bei einer Schießerei in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana sind drei Menschen getötet und sieben verletzt worden.

New Orleans - Zwei Bewaffnete in Kapuzenpullovern hätten sich anscheinend am Samstagabend einer Gruppe von Menschen vor einem Geschäft genähert, das Feuer eröffnet und seien dann geflohen, teilte die Polizei mit. Die Fahndung nach den Tätern läuft demnach auf Hochtouren.

Die Todesopfer, zwei Männer und eine Frau, starben auf der Stelle. "Wir glauben, dass (die Schützen) über einem der Menschen standen, mehrmals feuerten und dann die Flucht ergriffen", sagte der leitende Ermittler Michael Harrison Samstagnacht am Ort des Geschehens. Die Polizei gehe daher von einem persönlichen Motiv aus.

Sieben Verletzte, fünf Männer und zwei Frauen, wurden in Krankenhäuser gebracht. Medienberichten zufolge ist der Zustand eines der Opfer lebensbedrohlich.

AFP

