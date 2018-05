Dreiste Diebe plündern Erdbeerfeld - mit einer ganz perfiden Masche

Eine Truppe hat am Sonntagnachmittag ein Erdbeerfeld in Rheinland-Pfalz geplündert. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Erdbeer-Diebe schon aus dem Staub gemacht.

Kirn - Diebe haben eine große Menge Erdbeeren von einem Feld in Rheinland-Pfalz gestohlen. Die Täter waren am Sonntag mit vier oder fünf Mietwagen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Wie groß die in Bad Sobernheim bei Bad Kreuznach gestohlene Menge tatsächlich ist, wusste die Polizei am Montagmorgen noch nicht - im Polizeibericht ist aber von einer „vermutlich hohen Anzahl von Erdbeeren“ die Rede.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen hatten den Diebstahl beobachtet und den Besitzer des Erdbeerfelds verständigt, der wiederum die Polizei alarmierte. Bevor die Streife eintraf, waren die Diebe geflüchtet - mit ihrer fruchtigen Beute im Kofferraum.

Sie brachen in Dutzende BMW ein und klauten alles, was sich ausbauen ließ, berichtet tz.de*. Ihr Diebesgut verhökerten sie auf Ebay.

dpa





*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.



Rubriklistenbild: © dpa / Guido Kirchner