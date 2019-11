Kampfsporttrainer soll mehrere Jungen missbraucht haben 

Ein 49 Jahre alter Trainer eines Kampfsportvereins in Dresden soll jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Die Polizei errmittelt.

Ein 49-Jähriger steht im Verdacht, Kinder sexuell missbraucht zu haben

Der Mann ist Trainer eines Kampfsportvereins in Dresden und so in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen gekommen

Bei den Opfern handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich um Jungen

Dresden - Ein 49 Jahre alter Trainer eines Kampfsportvereins in Dresden soll jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erließ ein Ermittlungsrichter am 31. Oktober Haftbefehl gegen den Beschuldigten, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Sexueller Missbrauch in Dresden: Funktion als Kampfsporttrainer ausgenutzt

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs sowie des sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehreren Fällen. Bei den Opfern handle es sich nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich um Jungen. Der 49-Jährige soll seineFunktion als Trainer des Kampfsportvereins ausgenutz t haben, um sie sexuell zu missbrauchen.

dpa