Vater soll zwei Mädchen (3 und 6) getötet haben 

Ein Vater (55) soll seine beiden Töchter im Alter von drei und sechs Jahren in Dresden getötet haben. Der Verdächtige befindet sich seit Sonntagnachmittag in Untersuchungshaft, berichtet die Polizei.

Dresden - Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 55-jähriger Mosambikaner, laut Pressebericht der Polizei. Der Mann steht im Verdacht seine beiden Töchter umgebracht zu haben.

Am frühen Samstagabend hatte sich eine 35-jährige Mosambikanerin an das Polizeirevier Dresden-West gewandt. Ihr ehemaliger Lebenspartner hatte am Samstag demnach die beiden gemeinsamen Kinder betreut, sie aber nicht wie vereinbart bei der Kindesmutter anschließend wieder abgegeben.

Polizeibeamte fuhren daraufhin zum Vater im Dresdner Stadtteil Gorbitz. Dort machten die Beamten einen schrecklichen Fund: Die beiden Mädchen lagen leblos in der Wohnung. Ein sofort hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod der Geschwister feststellen, heißt es im Polizeibericht.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Vater (55) ebenfalls in der Wohnung. Er wurde festgenommen und war zum Zeitpunkt seiner Festnahme stark alkoholisiert, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Kriminalisten von einem gewaltsamen Tod der beiden Mädchen aus, teilt die Polizei weiter mit. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung der Kinder wird demnach am Montag erwartet.

Auf Antrag der Dresdner Staatsanwaltschaft wurde der 55-Jährige heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

ml

