Dschungel-Jenny entthront: Das hält sie von Nachfolgerin Evelyn Burdecki

Nach dem Ende des Dschungelcamps spricht Jenny Frankhauser über ihre Nachfolgerin Evelyn Burdecki – und wer von den Kandidaten sie besonders genervt hat:

Ludwigshafen - Sie ist schön, erfolgreich und Dschungelkönigin – zumindest bis Samstag (26. Januar). Direkt nach ihrem Sieg 2018 hat Ludwigshafen24.de mit Jenny gesprochen: Hier hebt sie vor allem hervor, wie stolz sie sei, dass sie „Dehääm akzeptiert“ werde. Dann wird Jenny Frankhauser von Evelyn Burdecki vom Thron gestoßen. Die Polin gewinnt die Dschungelcamp-Staffel 2019 und bekommt dafür 100.000 Euro – das erste Mal in der Geschichte des Dschungelcamps.

Jenny Frankhauser über Dschungelcamp-Siegerin Evelyn Burdecki

Wir sprechen mit Jenny nach dem Dschungelcamp-Finale. Was hält sie von der neuen Königin? „Ich finde, sie hat sich gut verhalten, war immer nett und hat in der Prüfung alles gegeben“, so die 26-Jährige. Für sie ist es keine Überraschung, dass Evelyn Burdecki gewonnen hat. „Wer das ganze online verfolgt hat, konnte sich bereits seit Tag eins denken, wer das Rennen macht.“

Bereits vor dem Start des Dschungelcamps 2019 unterziehen wir die Kandidaten dem Dschungel-Check von Jenny Frankhauser. Damals sagt Jenny noch nicht, wer ihr klarer Favorit ist. Doch ganz deutlich wird die Ludwigshafenerin, wenn es um Kandidatin Gisele Oppermann geht: Hier prophezeit Jenny bereits, dass Gisele wohl mehr als ein Mal heulen wird.

Heulsuse Giselle nervt Jenny Frankhauser im Dschungelcamp 2019 am meisten

Über die Camp-Heulsuse Gisele Oppermann hat sich die Ex-Dschungelkönigin am meisten geärgert: „Ich fand sie mit ihrer egoistischen und verpiensten Art manchmal schon nervig. Schade, ich dachte sie nutzt die Chance, um sich zu beweisen, sich weiterzuentwickeln und von einer starken Seite zu zeigen.“

In einem Post auf Instagram hat sich Jenny bereits am 16. Januar nach der Dschungel-Prüfung von Gisele und Bastian Yotta aufgeregt: „Was war das für eine miese Aktion?“, schreibt die Ludwigshafenerin. Auch ihre Fans regen sich über die Heulboje auf: „Gruseliger und furchtbarer Mensch. Mehr fällt mir dazu nicht ein“, schreibt eine Nutzerin.

Seit 2019 erhält der Dschungelcamp-Sieger zum ersten Mal eine Prämie in Höhe von 100.000 Euro. Doch was hält Jenny davon? Und welche Pläne hat sie nach ihrer ‚Entthronung‘? Das gesamte Interview liest Du auf LUDWIGSHAFEN24.de*.

*LUDWIGSHAFEN24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

jab