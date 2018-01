Kattia Vides ist mit Baunataler CDU-Politiker Patrick Weilbach zusammen

Als vermeintlicher Single ist die Kasselerin Kattia Vides in das RTL-Dschungelcamp gereist. Doch in Wirklichkeit ist sie mit einem CDU-Politiker aus Baunatal zusammen.

Aktualisiert um 18.31 Uhr -- Kattia Vides verschwieg bewusst ihre Beziehung, als sie ins Dschungelcamp ging. Das Geheimnis um ihren Freund lüftete am Montagabend dann die Bild-Zeitung. Und ihr Liebster ist in der Region Kassel kein Unbekannter: Es ist der CDU-Politiker Patrick Weilbach aus Baunatal.

In seinem Wahlkampf um den Posten des Landrates im Landkreis Kassel gab sich Weilbach im Jahr 2014 nahbar, zeigte sich immer aufgeschlossen. Für das persönliche Porträt in der Lokalausgabe ließ sich der nun 30-jährige CDU-Politiker mit seiner damaligen Freundin Vanessa Becker mit Hund beim Spaziergang fotografieren.

Knapp vier Jahre später gibt sich Weilbach nun zurückhaltender. Seine neue Beziehung wollte er eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt aus der Öffentlichkeit raushalten - dabei sucht seine jetzige Freundin genau diese Öffentlichkeit. Denn sie ist Kandidatin im Dschungelcamp 2018: Millionen schauen der gebürtigen Kolumbianerin Kattia Vides aus Kassel derzeit zu, wie sie durch Schlamm robbt, exotische Tiere essen muss oder am Lagerfeuer im australischen Outback sitzt.

Was sie dort schon alles erlebt hat, haben wir in diesem Kattia-Artikel für Sie zusammengefasst.

Beziehung zu Kattia Vides jetzt öffentlich

Unserer Zeitung sagte Weilbach am Dienstag: „Ich kann damit leben, dass unsere Beziehung jetzt öffentlich ist. Alles ist gut soweit.“ Weiter wollte er aber nicht zur Beziehung mit Kattia Vides, die zuletzt als Dolmetscherin arbeitete, äußern. Wie lange das Paar schon zusammen ist und wie es sich kennenlernte, ist unbekannt. Ein kleines Statement gibt es zumindest bei Facebook: Dort hat der Politiker auf seiner privaten Facebook-Seite hat angegeben, dass er in einer Beziehung sei.

Gegenüber der Bild-Zeitung erklärt er, dass er froh sei, so eine nette charmante und witzige Frau wie Kattia getroffen zu haben. Von ihrer Karriere als TV-Sternchen, die 29-Jährige nahm zuvor schon an der RTL-Sendung „Der Bachelor“ teil, habe der Baunataler zunächst gar nichts gewusst.

Die beiden sollen sogar bereits zusammen wohnen. Das jedenfalls behauptet die Bild-Zeitung. Gut möglich, dass die Fernsehzuschauer demnächst dann sogar die Wohnung der beiden kennenlernen. Es ist üblich, dass einige der Dschungelcamp-Teilnehmer anschließend in der Vox-Sendung "Promi Dinner" auftreten und die anderen Camp-Teilnehmer bekochen. Inklusive für die Fernsehzuschauer: Intime Einblicke in die Wohnung der Promis. "Noch steht nicht fest, welche Camp-Teilnehmer an unserer Sendung teilnehmen werden", erklärte Katrin Bechtoldt von Vox auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Aufzeichnung der Sendung müsse in den Terminkalender der Kandidaten passen. Gut möglich also, dass Kattia Vides auch nach dem Dschungel im Fernsehen präsent ist.

Ein Beitrag geteilt von Patrick Weilbach (@point_of_view_pw) am Nov 8, 2017 um 5:06 PST

Während Vides ihre TV-Karriere in Formaten vorantreibt, die nicht dem Bildungsfernsehen zugerechnet werden können, ist Weilbach beruflich ganz anders orientiert. Er sitzt im Vorstand der Piper AG, die Piper-Flugzeuge vertreibt und Kleinflugzeuge jeglicher Art wartet. Die Firma sitzt am Flughafen in Calden, dem Weilbach schon beratend zur Seite stand. Den Flughafen kennt Vides gut, auf ihrem Facebook-Account sind mehrere Fotos zu finden, die sie auf dem Regionalflughafen zeigen. Nur gemeinsame Bilder mit Patrick Weilbach sucht man vergebens.