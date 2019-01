Bombe in Düsseldorf entschärft - Entwarnung für 18 000 Menschen

Kritische Lage in Düsseldorf: Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg musste ein großes Gebiet der Stadt evakuiert werden. Mittlerweile ist die Waffe entschärft.

Düsseldorf - Der Kampfmittelräumdienst hat nach einer umfangreichen Evakuierungsaktion in Düsseldorf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend mit. Nach dem Fund des Blindgängers im Stadtteil Rath hatten 7000 Menschen rund um den Fundort ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen müssen. Auch ein Seniorenheim war betroffen. In einem äußeren Radius waren weitere 11 000 Menschen aufgerufen, in geschlossenen Räumen zu bleiben. Flug- und Bahnverkehr waren vorübergehend eingestellt.

dpa