Straßenbahn erfasst Taxi - Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Schwerer Verkehrsunfall in Düsseldorf

+ © David Young/dpa Taxifahrer stirbt bei Kollision mit Straßenbahn: Von dem Taxi ist nur noch ein Wrack übrig. © David Young/dpa

In Düsseldorf ist eine Straßenbahn mit einem Taxi kollidiert. Die Wucht des Aufpralls war enorm. Von dem Wagen ist nur noch ein Wrack übrig. Der Taxifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Fotos zeigen das Ausmaß.

Düsseldorf - Offenbar hatte der Taxifahrer beim Abbiegen das Rotlicht einer Ampel übersehen. Dann war es schon zu spät. Eine Stadtbahn der Linie U79 erfasste seinen Wagen. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Taxi gegen einen Stahlmast geschleudert“, teilt die Polizei Düsseldorf am Mittwoch mit.

Der Taxifahrer (54) wurde bei dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn tödlich verletzt. Die Feuerwehr Düsseldorf musste den 54-Jährigen aus seinem Fahrzeugwrack bergen, so die Polizei. Er sei noch an der Unfallstelle verstorben.

+ Straßenbahn rammt Taxi: Nach dem schweren Verkehrsunfall sind Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. © David Young/dpa

Der tödliche Unfall ereignete sich gegen 22.00 Uhr am Dienstagabend auf der Kölner Landstraße in Düsseldorf. Die Fahrerin (28) der Straßenbahn und ein Fahrgast seien leicht verletzt worden. Die Bahnfahrerin wurde notfallseelsorgerisch betreut. Der Polizei zufolge dauern die Ermittlungen an. Die genaue Unfallursache sei noch unklar.(ml)

