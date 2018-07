Dutzende Rehkitze vor Tod durch Mähdrescher gerettet - durch diesen technischen Trick

Eine Gruppe von Tierschützern hat rund ein Dutzend kleiner Rehe vor dem grausamen Tod durch Mähdrescher bewahrt.

Im Mai und Juni, wenn fast alle Rehkitze geboren werden, ließen ehrenamtliche Helfer vor der Mahd eine Drohne über Felder in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen fliegen. Eine Wärmebildkamera an Bord spürte die Rehkitze auf. Anschließend brachten Tierschützer sie aus der Gefahrenzone. Die Helfer fassten die Jungtiere nicht mit der Hand an, um deren Mütter nicht durch menschlichen Geruch zu irritieren. Die Ricken fanden ihre Kitze danach wohlbehalten am Feldrand wieder.

Jährlich werden bundesweit bis zu 100.000 Rehkitze von Mähdreschern verstümmelt oder getötet, weil ihnen in den ersten Lebenswochen der Fluchtinstinkt fehlt. An vielen Orten helfen Tierschützer, die Jungtiere rechtzeitig mit Drohnen aufzuspüren.

dpa