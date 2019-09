Qualmende Gefahr

+ © dpa / Robert F. Bukaty Der Konsum von E-Zigaretten fordert in den USA immer mehr Opfer. © dpa / Robert F. Bukaty

Innerhalb von nur einer Woche stieg die Zahl an Erkrankungen aufgrund von E-Zigaretten-Konsum in den USA deutlich an. Es wurden sogar schon Todesfälle vermeldet.