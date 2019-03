Krimireifer Unfall: Verursacher lassen Schwerverletzten zurück

Krimireifer Unfall auf der Darmstädter Landstraße (B3) in Südhessen. Ein Autofahrer wird schwer verletzt, zwei Unfallbeteiligte flüchten.

Egelsbach/Langen - Krimireife Szenen bei einem Unfall in Südhessen. Auf der B3 rast in der Nacht zum Mittwoch (6. März) ein Golf-Fahrer auf einen Volvo auf. Dessen Fahrer wird schwer verletzt - der Unfallverursacher und ein Beifahrer flüchten jedoch einfach von der Unfallstelle ohne Erste Hilfe zu leisten oder den Notruf zu alarmieren. Während die Feuerwehr verhindert, dass der Unfall-Golf in Flammen aufgeht, fährt laut op-online.de ein dreister Autofahrer mit seiner Karosse auch noch mitten ins Geschehen hinein.

Der mutmaßliche Fahrer des Golfs, ein 18-Jähriger, und der 26-jährige Beifahrer werden später zu Hause von der Polizei aufgespürt. Krimireif: Zuvor sind die Einsatzkräfte mithilfe eines Hunds und Wärmebildkameras unterwegs, um die Vermissten zu suchen.

Ein Alkoholtest vor Ort zeigt erschreckende 1,4 Promille an. Der 18-Jährige wird sich nun demnächst einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht verantworten müssen. Ob er überhaupt einen Führerschein besitzt, ist unklar. Der Wagen des jungen Mannes war weder zugelassen noch versichert. Die ganze Geschichte zum Unfall lesen Sie bei unseren Kollegen von op-online.de*

