Einbrecher klaut Dessous und befummelt schlafende Frau

Was für ein Alptraum! Ein Einbrecher hat erst die Schränke nach Dessous durchwühlt und dann eine Frau im Schlaf begrapscht. Es war wohl nicht das erste Mal.

Leonberg - Im baden-württembergischen Leonberg sucht die Polizei einen Damenunterwäsche-Dieb. Der Einbrecher stahl die Wäsche aus Wohnungen eines Mehrfamilienhauses und in der Nachbarschaft aus einer Waschküche. „Man kann davon ausgehen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In beiden Fällen sei noch unklar, wie der Täter in die Mehrfamilienhäuser gelangen konnte.

In einer der Wohnungen hatte der Einbrecher in der Nacht zum Dienstag auch eine schlafende Frau berührt, die dadurch aufwachte und schrie. Daraufhin flüchtete der Täter. Der Partner der Frau verfolgte ihn noch zu Fuß, konnte ihn aber nicht mehr aufhalten.

