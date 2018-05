Pfarrer kehrt nach Gottesdienst heim - dann ruft er sofort die Polizei

Ein Pfarrer ist nach dem Gottesdienst am Vatertag nach Hause gegangen. Als er seine Wohnung betrat, traute er seinen Augen nicht und rief sofort die Polizei.

Voerde - Während des Gottesdiensts zum Himmelfahrtstag sind dreiste Diebe am Niederrhein in die Privatwohnung des Pfarrers und in das Pfarrbüro eingebrochen.

Während der Geistliche am Donnerstagvormittag die Messe in einer katholischen Kirche in Voerde zelebrierte, durchsuchten die Einbrecher nach Polizeiangaben vom Freitag seine Wohnung und ließen einige persönliche Gegenstände mitgehen.

Diebe räumen Tresor leer

Anschließend verschafften sie sich Zugang zum benachbarten Pfarrbüro, öffneten den Tresor der Gemeinde und stahlen daraus Bargeld sowie sakrale Gegenstände.

Der Pfarrer entdeckte den Einbruch nach dem Gottesdienst. Die Polizei sucht nun Zeugen des unchristlichen Treibens.

