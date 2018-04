Eine alte Kühltruhe sollte auf den Müll, doch nun ermittelt die Polizei

Ein mysteriöser Fund auf dem Gelände eines Großmarktes in Dortmund wirft Fragen auf. Mitarbeiter einer Firma sollten eigentlich Lagerräume entrümpeln, doch dann alarmierten sie die Polizei.

Dortmund - 40 Kilogramm Münzen aus verschiedenen Staaten sind in einer alten Tiefkühltruhe eines Großmarktes in Dortmund entdeckt worden. Mitarbeiter einer Firma hatten dort leerstehende Lagerräume entrümpelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Geld befand sich in mehreren Taschen. Es handelt sich um ganz unterschiedliche Münzen aus Kupfer, Messing, Nickel oder Aluminium. Die Finder verständigten die Polizei, die die Münzen sicherstellte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie aus einer Straftat stammen, hieß es.

„Ob sie allerdings aus einem Geldspeicher aus Entenhausen stammen, oder die Panzerknacker verantwortlich sind, kann hier dahingestellt bleiben. Der „Glückspenny“ wurde jedenfalls nicht gefunden“, teilte die Polizei weiter mit.

+ Münzen aus Kupfer, Messing, Nickel und Aluminium. © Polizei Dortmund

dpa