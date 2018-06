Eine Ära im TV endet: Musiksender Viva wird nach 25 Jahren eingestellt

Kassel. Nach 25 Jahren verlässt der Musiksender Viva die große Fernsehbühne. Ein Rückblick auf die große Zeit des Musikfernsehens – und ein Sprachrohr einer Generation.

Das Aus für den Musiksender Viva war nur eine Frage der Zeit. Schon seit Jahren ist der Kanal nur noch eine Randerscheinung in der deutschen TV-Landschaft. Die Zeiten, als Musikfernsehen noch angesagt war und die Massen vor die Geräte zog, ist schon lange vorbei. Nach 25 Jahren zieht der Medienkonzern Viacom nun den Stecker bei Viva, am 31. Dezember 2018 heißt es Abschied nehmen.

Es sollte ein Gegenentwurf zum amerikanischen Musiksender MTV sein, der fast nur englischsprachige Künstler und Programme zeigte. Ein deutscher Musiksender, der eine ganze Generation prägen sollte. Am 1. Dezember 1993 war es soweit: Viva ging auf Sendung. Als erstes Musikvideo wurde „Zu geil für diese Welt“ von den Fantastischen Vier gezeigt. „Wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender, denn wir sind euer Sprachrohr, euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen.“ Das waren die ersten Worte auf Sendung, gesprochen von Moderatorin Heike Makatsch, damals 22 Jahre alt und zusammen mit Mola Adebisi und Nilz Bokelberg das Gesicht des neuen Senders.

Immer ein offenes Ohr für die Zuschauer

Ein Sprachrohr wurde der Sender. Mit der Sendung „Interaktiv“ ließ man die Zuschauer teilhaben an der bis zu dreistündigen Live-Sendung. Da es Smartphones und das Internet in den 90ern noch nicht gab, glühten die Telefondrähte beim Kölner Sender. Schon nach kurzer Zeit feierte Viva Erfolge und überholte MTV in der Gunst der Zuschauer. 1995 vergibt der Sender erstmals den eigenen Musikpreis „Comet“. Weitere Ableger wie Viva Zwei (später Viva Plus) flimmern über die Fernsehschirme. Zu Beginn der 2000er-Jahre expandiert das Unternehmen in Europa. Es war die Boomzeit des Musikfernsehens.

Wie sehr Viva bei Jugendlichen zu einem Sprachrohr wurde, zeigte sich erstmals 1996. Die Popgruppe Take That trennte sich - und bei Viva und MTV standen die Telefone nicht mehr still. Seelsorge für Teenager per TV. Das gab es zuvor noch nicht. Am 11. September 2001, als in New York und Washington der Terror hereinbrach, setzte Viva wie viele andere Sender das Programm aus. In den folgenden Tagen widmeten sich alle Sendungen diesem Thema. Zuschauer kamen zu Wort, tauschten sich aus. Was heutzutage in sozialen Medien geschieht, wurde damals über Viva verbreitet. Das Ohr nahe an den Jugendlichen. Ein Merkmal für den Sender, den er über die Jahre aber mehr und mehr verlor.

Viva als Karriere-Sprungbrett

Viva war für viele TV-Persönlichkeiten ein Karrieresprungbrett. Allen voran Stefan Raab. Der damals unbekannte Moderator sorgte in seiner Sendung „Vivasion“ für Aufsehen und die Show war der Grundstein für eine einzigartige TV-Karriere. Heike Makatsch war damals eine unbekannte Moderatorin, heute feiert sie als Schauspielerin Erfolge. Auch Klaas Heufer-Umlauf, Annemarie Carpendale, Aleksandra Bechtel, Matthias Opdenhövel, Enie van de Meiklokjes und Oliver Pocher starteten beim Musiksender die TV-Karriere.

Der Musiksender Viva feierte seine größten Erfolge in den 1990er- und in den ersten 2000er-Jahren. 2004 wurde der Sender vom amerikanischen Konzern Viacom, zu dem auch MTV gehört, übernommen. 2007 wurde der Sendebetrieb von Viva Plus eingestellt. Programminhalte wurden zurückgefahren. Stattdessen wurden Call-in Shows in Dauerschleife gesendet. Auch die Zuschauerzahlen gingen zurück. Musikvideos werden von den Nutzern im Netz geschaut, Musiktitel gestreamt. Die Bedeutung von Musikvideos und damit auch der Idee von Musiksendern wie Viva und MTV nahm rapide ab. Zuletzt sendete Viva nur noch stundenweise und teilte sich mit Comedy Central einen Sendeplatz.

Zum Abschied will Viva, dessen Gesamtmarktanteil von einst 2,09 auf zuletzt 0,1 Prozent schrumpfte, noch einmal die Highlights aus 25 Jahren zeigen. Am 1. Januar 2019, nach 25 Jahren, endet dann ein Stück Fernsehgeschichte.

Rubriklistenbild: © Roland Scheidemann/dpa