Eine Tote und Verletzte in US-Kirche nach Schießerei

Nach einer kirchlichen Andacht eröffnet ein junger Mann im US-Bundesstaat Tennessee das Feuer auf Gläubige - anscheinend wahllos. Das Motiv bleibt zunächst unklar.

Nashville (dpa) - Ein 25-Jähriger im US-Bundesstaat Tennessee hat am Sonntag das Feuer auf Kirchgänger eröffnet und eine Frau getötet. Sieben weitere Gläubige wurden verletzt. Dazu zählt ein junger Mann, der den Schützen konfrontiert hatte und von ihm mit der Schusswaffe schwer geschlagen worden war.

Über das Tatmotiv herrschte noch Unklarheit. Die Polizei sprach zunächst lediglich von "mehreren Möglichkeiten".

Auch der Schütze selbst wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, nachdem ihn eine eigene Kugel getroffen hatte. Der Polizei zufolge konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob sich der Schuss während eines Handgemenges gelöst hatte oder der Täter die Waffe gegen sich selbst richtete. Dem "Tennessean" zufolge lebt der Schütze legal in den USA, ist aber kein US-Bürger. Er soll aus dem Sudan stammen.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Ende einer Andacht in der Burnette Chapel Church of Christ in Antioch nahe Nashville. Der Polizei zufolge schoss der Mann zunächst auf dem Parkplatz der Kirche auf eine Frau, die zu ihrem Auto ging. Ein Augenzeuge sagte dem Sender CNN, der Täter habe der Kirchgängerin zunächst in den Rücken geschossen, dann die am Boden liegende Frau umgedreht und direkt in ihr Gesicht gefeuert.

Dann ging er nach Schilderungen eines Polizeisprechers in die Kirche und schoss anscheinend wahllos auf weitere Gläubige. Die verletzten Schussopfer seien zwischen 60 und 84 Jahre alt.

Tennessean