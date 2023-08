Extreme Dürre auf der Insel: Mallorca dreht auch Touristen jetzt den Wasserhahn zu

Von: Robin Dittrich

Bereits seit einigen Wochen wird in mehreren Orten auf Mallorca das Wasser abgedreht. An Stränden ist jetzt auch das Duschen eingeschränkt.

La Palma – In Deutschland soll es in den kommenden Tagen zu Temperaturen von bis zu 40 Grad kommen. Die spanische Insel Mallorca ist hingegen von einer langanhaltenden Dürre betroffen – das hat jetzt Konsequenzen.

Anhaltende Dürre: Mallorca schränkt Wasserverbrauch ein

Bereits seit Anfang August 2023 wird auf die anhaltende Dürreperiode auf Mallorca reagiert. In der Gemeinde Deià wurde das Wasser abgestellt, ein Ende der Sparmaßnahmen offengelassen. Diese Maßnahme betraf Großverbraucher und Ferienhäuser, die ab sofort kein Trinkwasser mehr über die Leitungen erhalten sollten. Wie Última Hora schrieb, verfügten die meisten Anlagen aber über eigene Zisternen und Tanks.

Wie das Mallorca Magazin jetzt vermeldete, betreffen die Sparmaßnahmen auf der Ferieninsel ab sofort auch Urlauber. Die Gemeinde Andratx schränkt die Nutzung der öffentlichen Duschen an den Stränden ein. Ab Dienstag wird die Maßnahme greifen. Die Wassernutzung wird jedoch zunächst nur zwischen 19 und 10 Uhr eingeschränkt. In den neun Stunden des Tages können die Duschen regulär genutzt werden, bisher war das 24 Stunden am Tag möglich.

Anwohner sollen Wasserverbrauch ebenfalls reduzieren

Neben den Maßnahmen zum Wassersparen bei den öffentlichen Duschen sind auch Privathaushalte angehalten, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Bereits im vergangenen Sommer hatten einige Orte auf Mallorca mit einer Wasserknappheit zu kämpfen. Wie die Mallorca Zeitung schreibt, „befinden sich 93,7 Prozent der Baleareninsel in der Vorwarnstufe für extreme Trockenheit.“

Grund dafür ist unter anderem der stark erhöhte Wasserverbrauch in diesem Jahr. Nur im Juli 2023 wurden rund 13 Millionen Kubikmeter Wasser verbraucht, mehr als vor der Corona-Pandemie. Andratx ist mit fast 12.000 Einwohnern die drittgrößte Gemeinde auf Mallorca. Ursächlich für den erhöhten Wasserverbrauch ist neben dem Bevölkerungswachstum auch die wachsende Zahl der Touristen. Diese strömen trotz teils stark gestiegener Preise weiter auf die Insel.