7 Dinge wie das Eisessen, die ein syrischer Autor in Deutschland (nicht) verbieten will

Von: Jana Stäbener

Ein Geflüchteter schreibt darüber, wie unterschiedlich Eisessen in Syrien ist und wird als „Taliban“ beschimpft. Ergibt total viel Sinn, zeigen diese Beispiele.

Ist Eisessen im Freien obszön? Dürfen Frauen in der Öffentlichkeit an einer überteuerten Kugel Zitrone-Pistazie schlecken oder nicht? Diese Fragen schwirrten in den vergangenen Tagen durch die deutsche Medienlandschaft. Auch Medien wie die Weltwoche oder die Junge Freiheit, die schon durch Fake-News zum Ukraine-Krieg auffielen, stürzen sich auf das Thema. „Wie vermeiden Frauen sexuelle Übergriffe? Die Süddeutsche weiß Rat: Kein Eis aus der Waffel lecken“, titelt letztere.



Der Artikel, um den es geht, ist Teil der Kolumnen-Serie „Typisch Deutsch“ von Mohamad Alkhalaf, ein Geflüchteter aus Syrien. Er beschäftigt sich in dieser Reihe mit den Dingen, die für ihn in Deutschland erst einmal ein Kulturschock waren und sinniert darüber, wie manche Dinge für ihn selbstverständlich werden. Eine davon: Wenn Frauen im Freien Eis essen.

Ein SZ-Autor schreibt über das Eisessen in Deutschland. Gefundenes Fressen für eine Scheindebatte. © imagebroker/IMAGO, Collage

„Obszönes Eisessen“: SZ-Autor als Teil der Taliban beschimpft

Deswegen sei das, was die deutschen Medien bei diesem Thema gemacht haben, eine Scheindebatte, schreibt das medienkritische Magazin Übermedien. Der SZ-Autor beschreibt, wie er mit einem Bekannten, der erst seit kurzem in München lebt, Eis essen geht. Er erzählt, wie dieser rot wird, als er Frauen beim Eisessen sieht. „Manchmal nimmt man die Dinge des Alltags fälschlicherweise als selbstverständlich hin. Es ist ja noch nicht lange her, da hätte mir diese Situation erhebliche Schwierigkeiten bereitet“, schreibt Alkhalaf.

Auch auf Twitter kocht die Debatte über das „obszöne Eisessen“ hoch. Dass der 39-Jährige, der 2015 aus dem syrischen Raqqa floh, es gar nicht mehr anstößig findet – die Integration bei ihm also wesentlich besser geklappt hat, als bei manchen Deutschen im Ausland, erwähnt kaum ein User. „Schreiben für die Süddeutsche mittlerweile die Taliban?“, fragt der Journalist Boris Reitschuster, der über Migrationsthemen schreibt. Andere sprechen von „Islamisierung“ und, dass bald sicher auch „Nudeln auf die Rote Liste kommen“.



Dabei machte Alkhalaf doch nur seinen Job, schrieb in seiner wöchentlichen „Typisch Deutsch“-Kolumne über sein Dasein als Geflüchteter und reflektierte darüber, was Integration eigentlich bedeutet. Genauso wie in seinen anderen Texten eben auch, in denen er über das redet, das hier eben anders ist als in Syrien. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA sammelt sieben weitere Dinge, die Alkhalaf BESTIMMT verbieten will, nur weil er sie in seiner „typisch Deutsch“-Kolumne bespricht.

ACHTUNG: Diese Liste enthält Ironie.

1. Käse

2. Gutscheine

3. Die Wiesn

4. Feiertage

5. Kuschelsocken für Männer

6. Glühweintrinken im Freien

7. Sonnencreme

