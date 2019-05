Freundlich, aber kühl: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Freundlich, aber kühl: So wird das Wetter in der kommenden Woche in Nordhessen und Südniedersachsen.

Nach einem verregneten Samstag wird es ab Sonntag von Norden her freundlicher. Es bleibt allerdings kühl für die Jahreszeit und in den Nächten droht verbreitet Bodenfrost.

Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia lauten die Heiligen, deren Gedenktage sich ab Samstag bis einschließlich Mittwoch aneinanderreihen. Seit Jahrhunderten kommen sie in zahlreichen Bauernregeln vor, in denen vor Frost im Mai gewarnt wird. Bei vielen Gärtnern, Obstbauern und Winzern gefürchtet, stehen sie für das hoffentlich letzte Aufbäumen des Spätwinters. Mit kräftigem Regen und kühlen Temperaturen startete das Wochenende entsprechend nicht besonders freundlich. Am Sonntag regnet es im Süden Deutschlands noch zeitweise, am Alpenrand schneit es teils bis in die Tallagen. In den anderen Regionen setzt sich nach teils frostiger Nacht bei einem böigen Nordwind die Sonne immer häufiger durch. Es bleibt aber kühl mit 12 bis 16 Grad.

Die neue Woche beginnt freundlich und trocken, aber weiterhin kühl mit Höchstwerten um 15 Grad. Regional ziehen jedoch dichte Wolkenfelder durch. In den Nächten droht verbreitet Bodenfrost.

So wird das Wetter in der Region

In Stadt und Kassel wird es am Sonntag - passend zur Gartenkultur und dem Tatort-Publicviewing vor der Orangerie - leicht bewölkt bis sonnig. Mit maximal 13 Grad bleibt es aber kühl. Die neue Woche beginnt mit ebenfalls maximal 13 Grad bei heiterem bis wolkigem Himmel. Bis Freitag bleibt das Wetter beständig und voraussichtlich trocken.

Im Schwalm-Eder-Kreis und in Waldeck-Frankenberg klettert das Thermometer auf maximal 12 Grad, vor allem am Sonntag, Dienstag und Mittwoch wird es aber sonnig. Anders im Kreis Hersfeld-Rotenburg: Dort bleibt der Dienstag nach einem Sonne-Wolken-Mix am Sonntag und Montag bedeckt, bevor der Himmel ab Mittwoch wieder auflockert. Im Werra-Meißner-Kreis hingegen bleibt es überwiegend bewölkt. Gegen Ende der Woche steigen die Temperaturen aber immerhin wieder auf bis zu 16 Grad. Im Kreis Göttingen ist den Vorhersagen zufolge Mittwoch der sonnigste Tag der Woche. Die Temperaturen liegen bis Mittwoch bei 13 Grad, danach wird es etwas milder. Im Landkreis Northeim ist auch der Dienstag sehr sonnig - ansonsten gibt es überwiegend einen Mix aus Sonne und Wolken.

Wer oder was sind die Eisheiligen?

Die Eisheiligen gehen laut wetter.com auf alte Erfahrungsberichte von Bauern zurück, wonach die Witterungsverhältnisse rund um die Heiligengedenktage Mitte Mai noch einmal von Frühling auf Spätwinter umschlagen können.

Meteorologisch lässt sich das Phänomen so erklären: Oft ist es im Mai auf dem europäischen Festland bereits sehr warm, während die Luft über dem Meer kalt bleibt. Dadurch entstehen Tiefdruckgebiete und die warme Luft zieht in Richtung Norden, während gleichzeitig die kalte Polarluft auf das Festland gedrückt wird. Wenn dann der Himmel über Nacht aufklart und der Wind einschläft, wird es nochmal frostig. Man spricht hier auch von einer Singularität, also Witterungsfällen, die zu einer bestimmten Jahreszeit immer wieder auftreten können. Prinzipiell sind solche für die Flora gefährlichen Kälteeinbrüche aber den ganzen Mai über möglich.

Mit dem Gedenktag an die heilige Sophia von Rom enden die Eisheiligen am 15. Mai. Ab diesem Zeitpunkt - so wissen Gärtner - dürfte für Pflanzen keine Gefahr mehr durch Frost bestehen.